高雄846處公園「95人負責維護」市府負擔大 管理恐成難題

高雄本月啟用果嶺自然公園獲好評，但公園限制諸多，日前被發現有民眾違規偷帶寵物、騎腳踏車入園，民代質疑園區佔地龐大，市府雖擴編1700萬預算維管，但巡邏人力仍有限，且本月底將啟用另處大型公園「星光水岸公園」，全市公園將達846處，僅由95名員工負責，人力不足、負擔龐大，維護保養恐是一大挑戰。

高雄果嶺自然公園本月10日正式對外開放，70 公頃土地有超過90種鳥類和多元樹種，與鄰近雙湖公園、澄清湖串連成 470 公頃的生態綠廊，媲美紐約中央公園，因屬生態敏感區，園區禁止攜帶寵物、禁止車輛與單車進入、禁止棒球、高爾夫運動、禁止卡拉OK行為，開放時間最晚僅到晚間6時30分，夜間不開放、不設照明。

但日前公園內已發現有民眾偷帶寵物、偷騎腳踏車入園，甚至私自剔除禁止事項告示的文字，園區也有部分區域雜草過多，人數較多的區域已出現草皮遭破壞、出現土石小徑狀況；市議員鄭孟洳質疑果嶺公園巡守人力、草皮維護頻率是否足夠，巡查人力能否足夠防止破壞或避免成為治安死角。

鄭孟洳指出，果嶺公園已是高雄維管最大公園，巡查維護是一大挑戰，本月又將再啟用8千坪星光水岸公園，全市846處公園、1126公頃綠地，全由公園處「95名員工」負責維護，「一名公園處員工平均需負責11.85公頃，等於11座足球場，相當誇張」，相比北市公園處827名員工，高雄人力規模僅1成，恐面臨生態、治安、經費等困境。

鄭孟洳表示，公園處1999通報數量年年破萬，主要為路燈故障、公園髒亂、遊具損壞案件，公園處經費也從2023年3.4億元增至明年6.3億元，但各公園的民間認養率不到5%，全市95%由市府支出；為解決經費問題，公園處應積極敦促建商善盡社會責任，將開發案周邊公園的維護納入法定義務，也建立減稅等獎勵制度，鼓勵企業認養公園。

公園處長林燦銘表示，果嶺公園開放至今，週末平均有1萬餘遊園人次，違規事件占相當少數，公園處每年多編1千7百餘萬，聘用3名保全做全天24小時巡邏，且延用20多名原球場管理人員作臨時人員，負責平時巡守和維護草皮，警方也會每日到場巡視。工務局長楊欽富表示，目前公園處人力確實嚴重不足，因此今年已另聘40名臨時人員，此外也將擬設公園志工招募制度，組織大型志工團協助公園維護。