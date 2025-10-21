台鐵高雄機廠改建大型樂園 聯通道路破損人行道不友善

台鐵高雄機廠今年底將改建為全台最大、1.5萬平方公尺室內親子樂園，明年初免費開放，園區鄰近高雄輕軌凱旋武昌站，民眾雖能輕易轉乘抵達，但民代質疑樂園門口周邊二聖路長年破損不堪、人行道全是擋道設施，電線桿、電箱、私人物品全在路上，相當不友善，直言「走一次就知道，二聖路的狀況很糟糕！」未來親子遊客到訪恐遇困難。

32公頃台鐵高雄機廠改建為「全台最大室內全齡遊樂園」，預計年底完工、明年初開放，將有抱石場、戲水區、滑步車道、火車車廂導覽等近30項設施，還設有火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場與家長休憩區，滿足不同年齡層需求；樂園串聯輕軌凱旋武昌站和衛武營都會公園，成為鳳山、前鎮的新門面亮點，但市議員黃彥毓質疑「樂園即將開幕，但門口的路還沒準備好」，樂園前二聖路人行道破損、電桿佔道嚴重。

「走一次就知道，二聖路的狀況很糟糕！」黃彥毓表示，整條路的人行步道很不友善，有大量設施擋道如電線桿、側溝蓋、私人堆置物和雜草等，行人不好走，何況是身障者，目前二聖路、凱旋路以西的人本道路計劃已獲中央核定，但真正需要改建是凱旋路以東路段，未來大量人潮從輕軌站步行至樂園，人行步道應該改為連續性、開放空間。

市府公布的鳳山細部計畫（配和臺鐵高雄機廠選建），已明文指出該計畫區以人本導向，應建置「人本交通」與「TOD（大眾運輸導向開發）」為核心，強調連續性人行動線和開放式街角空間，結合休想、綠帶與無障礙設計；黃彥毓具體要求全段二聖路應有明確人行道施作期程，比照正義路模式，整併電桿、電箱至設施帶，統一調整路型，打造高雄第一條親子共融、綠能步行、城市迎賓的廊帶。