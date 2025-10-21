快訊

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

馬太鞍溪又現新堰塞湖！滿水達60萬公噸 恐24小時內溢流

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

聽新聞
0:00 / 0:00

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩抱著10個月大女嬰受訪，她強調，若當市長要為高雄新生兒設立希望基金專戶，投資孩子就是投資高雄。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩抱著10個月大女嬰受訪，她強調，若當市長要為高雄新生兒設立希望基金專戶，投資孩子就是投資高雄。記者徐白櫻／攝影

立委邱議瑩爭取民進黨市長提名，第一份政見白皮書是發表育兒及長輩安養政見，她主張要為高雄新生兒設3萬元希望基金專戶，成年後孩子就擁有第一桶金，另有感於高雄長照預算已經高達74億元，主張長照中心升格長照處、敬老卡點數放大十倍，投資孩子、投資高雄，打造安養又幸福的高雄。

邱議瑩今早在台鋁影城舉辦政見發表會，主張創立「希望基金專戶」、長照中心升格長照處、增設24小時臨托中心暨祖父母帶小孩津貼、增設幼兒兩歲專班、敬老卡點數由現行每年1200點增至1萬2000點。

邱議瑩說明，高雄新生兒津貼現為每名3萬元、明年起中央加碼每名10萬元，她主張另外創立高雄新生兒「希望基金專戶」，採用信託方式，由市府為每名新生兒存入3萬元，18歲成年才能動用，保守估算約會增至7萬元。此外，這筆錢也可用來投資高雄績優公司或ETF，若父母每年加碼存入1萬元，最多可成長至200萬元，為高雄孩子存下人生第一桶金。

照顧長輩部分，邱議瑩希望將長照中心升格為長照處。她表示，目前長照業務分散在衛生局及社會局，希望升格長照處整合業務，且比照德國推動生活代金制，擔任照護者的家人或鄰居可以獲得生活代金，減輕照護者金錢負擔，也能幫助更多需要被照顧的人。另推動失智症照護專區，提供專業照護。

邱議瑩說，她盤點各縣市敬老卡點數後發現，高市略有不足，希望從現行的1年1200點提升為1個月1000點，一年達1萬2000點，長輩會更有多錢搭計程車、運動健身，且能在醫療院所折抵掛號費，提供更好、更多照護。

出席記者會力挺邱議瑩的議員鄭光峰表示，台灣社會面臨人口老化及少子化挑戰，除社會局外，幾乎每年縣市的長照預算均超過各局處預算，高雄市去年度已高達74億元，由科長級長照中心執行業務非常困難，他個人雙手支持這項政見。

民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今天舉辦第一場政見白皮書，主要針對幼兒及長輩提出照護政見，持續打造宜居高雄。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今天舉辦第一場政見白皮書，主要針對幼兒及長輩提出照護政見，持續打造宜居高雄。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今天舉辦第一場政見白皮書，主要針對幼兒及長輩提出照護政見，持續打造宜居高雄。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今天舉辦第一場政見白皮書，主要針對幼兒及長輩提出照護政見，持續打造宜居高雄。記者徐白櫻／攝影

長照 邱議瑩 政見發表會

延伸閱讀

蔡其昌好忙 高雄行先陪邱議瑩吃蘿蔔糕、後跟賴瑞隆喝咖啡

中職／統一獅成「流浪獅」？ 蔡其昌安慰「標哥」：台灣大賽後全力協調

邱議瑩提案修正財劃法：比柯志恩版為高雄多爭取150億

【重磅快評】邱議瑩兩串蕉難救蕉農變焦農的困境

相關新聞

台鐵高雄機廠改建大型樂園 聯通道路破損人行道不友善

台鐵高雄機廠今年底將改建為全台最大、1.5萬平方公尺室內親子樂園，明年初免費開放，園區鄰近高雄輕軌凱旋武昌站，民眾雖能輕...

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

立委邱議瑩爭取民進黨市長提名，第一份政見白皮書是發表育兒及長輩安養政見，她主張要為高雄新生兒設3萬元希望基金專戶，成年後...

影／馬卡龍西瓜小而美 屏東縣九如鄉農會超市搶鮮上市

屏東縣九如鄉農會超市推出青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，九如鄉農會總幹事龔泰文...

影／高雄老牌醫院掀退場潮 衛生局副局長親上火線回應

高雄多家老牌醫院近年陸續歇業，引發民眾憂心基層醫療量能下滑，高市衛生局副局長潘炤穎今日親上火線說明，強調依法執行「醫療機...

屏東楓港溪河道種西瓜 部落抗議

屏東獅子鄉楓港溪每年汛期後，瓜農申請在河道種西瓜，但鄰近部落抱怨多年來施肥惡臭、蒼蠅肆虐及整地破壞河道。今年更有瓜農私闢...

學者：輔導醫院改善 提升防災應變

消防、建管與病安法規愈趨嚴格，高雄老牌醫院升級卡關、頻傳熄燈，專家學者說，醫院安全不應只強調硬體改善，應同步提升管理與防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。