邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

立委邱議瑩爭取民進黨市長提名，第一份政見白皮書是發表育兒及長輩安養政見，她主張要為高雄新生兒設3萬元希望基金專戶，成年後孩子就擁有第一桶金，另有感於高雄長照預算已經高達74億元，主張長照中心升格長照處、敬老卡點數放大十倍，投資孩子、投資高雄，打造安養又幸福的高雄。

邱議瑩今早在台鋁影城舉辦政見發表會，主張創立「希望基金專戶」、長照中心升格長照處、增設24小時臨托中心暨祖父母帶小孩津貼、增設幼兒兩歲專班、敬老卡點數由現行每年1200點增至1萬2000點。

邱議瑩說明，高雄新生兒津貼現為每名3萬元、明年起中央加碼每名10萬元，她主張另外創立高雄新生兒「希望基金專戶」，採用信託方式，由市府為每名新生兒存入3萬元，18歲成年才能動用，保守估算約會增至7萬元。此外，這筆錢也可用來投資高雄績優公司或ETF，若父母每年加碼存入1萬元，最多可成長至200萬元，為高雄孩子存下人生第一桶金。

照顧長輩部分，邱議瑩希望將長照中心升格為長照處。她表示，目前長照業務分散在衛生局及社會局，希望升格長照處整合業務，且比照德國推動生活代金制，擔任照護者的家人或鄰居可以獲得生活代金，減輕照護者金錢負擔，也能幫助更多需要被照顧的人。另推動失智症照護專區，提供專業照護。

邱議瑩說，她盤點各縣市敬老卡點數後發現，高市略有不足，希望從現行的1年1200點提升為1個月1000點，一年達1萬2000點，長輩會更有多錢搭計程車、運動健身，且能在醫療院所折抵掛號費，提供更好、更多照護。