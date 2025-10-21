快訊

影／馬卡龍西瓜小而美 屏東縣九如鄉農會超市搶鮮上市

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣農民陳韻全夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜。記者劉星君／攝影
屏東縣農民陳韻全夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會超市推出青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，九如鄉農會總幹事龔泰文說，馬卡龍西瓜小而美是紅肉，吃起來口感細緻，很適合小家庭食用。

馬卡龍西瓜是由農友種苗公司培育品種，里港鄉農民陳韻全、藍靜美夫妻在網路發現後，跟農友種苗公司購買種子後展開種植，陳韻全說，這是第一次嘗試種植，利用種植蜜棗的空窗期，來嘗試種植新的品項，也能活化田區。

陳韻全說，他有種植約7分地的蜜棗，蜜棗產期1月中到3月底，中間有空檔期，加上這塊田區原本種青苦瓜，為活化田區，改種植中短期作物，「馬拉龍西瓜」栽種後，比較多工，因為果種關係，果柄容易弄斷，要一顆顆套袋照顧，種植面積2.4分地。

走進陳韻全夫妻的馬卡龍西瓜甜區，一顆顆的馬卡龍西瓜垂掛著，很像一顆顆玩具球，採取網室草生栽培，九如鄉農會總幹事龔泰文說，這應該是九如、里港地區首個栽種馬卡龍西瓜的田區。

陳韻全原本是電腦相關工程師，妻子藍靜美從事船務貿易相關工作，藍靜美是里港人，陳韻全說，多年前因為岳父的身體不好因此回到里港鄉照顧岳父，也從零開始學習務農，也有去上縣府農業大學班、屏北社區大學無毒農業班，認識農業，從中作中學。

陳韻全說，第一次種植馬卡龍西瓜，8月種植後，原本想說中秋節前夕可以收成，未料遇到颱風攪局，但已經種下去也能硬著頭皮種下去。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，馬卡龍西瓜小而美，紅肉，農民在網室栽種，光照充足，甜度也會較高，吃起來口感比較細緻。九如鄉農會在10月25舉辦檸檬日，現場也免費讓消費者試吃馬卡龍西瓜。現階段在九如鄉農會超市買得到，一顆209元，一顆約2台斤到3台斤重。

屏東縣農民陳韻全夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜，在屏東縣九如鄉農會超市販賣中。記者劉星君／攝影
屏東縣農民陳韻全夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜，在屏東縣九如鄉農會超市販賣中。記者劉星君／攝影
馬卡龍西瓜小而美是紅肉，吃起來口感細緻。記者劉星君／攝影
馬卡龍西瓜小而美是紅肉，吃起來口感細緻。記者劉星君／攝影
屏東縣農民陳韻全（左）、藍靜美（右）夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜。記者劉星君／攝影
屏東縣農民陳韻全（左）、藍靜美（右）夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜。記者劉星君／攝影
屏東縣農民陳韻全夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜。記者劉星君／攝影
屏東縣農民陳韻全夫妻用網室草生栽培種植馬卡龍西瓜。記者劉星君／攝影

西瓜 農會

