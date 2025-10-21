快訊

影／高雄老牌醫院掀退場潮 衛生局副局長親上火線回應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄老牌醫院掀起退場潮，衛生局製作圖卡強調新醫院和診所都在增加，醫療量充足。圖／衛生局提供
高雄老牌醫院掀起退場潮，衛生局製作圖卡強調新醫院和診所都在增加，醫療量充足。圖／衛生局提供

高雄多家老牌醫院近年陸續歇業，引發民眾憂心基層醫療量能下滑，高市衛生局副局長潘炤穎今日親上火線說明，強調依法執行「醫療機構設置標準」，確保病患與醫護人員生命安全，且新醫院和診所都在增加，整體醫療量能穩定，市民毋須恐慌。

潘炤穎指出，鑑於東港安泰醫院火警造成9死悲劇，全國醫療機構依法全面檢視消防與公安設施，高市府自今年起由秘書長郭添貴召集衛生、消防、工務、警察等跨局處會議，定期督導改善進度，避免憾事重演，並採「積極輔導改善」原則，截至10月20日，已有24家醫院完成改善通過複查，5家預計年底前完成，另5家依期改善中，僅剩3家尚未提報具體計畫，將依法督促辦理。

副局長強調，高雄整體醫療量能未受影響，疫情後3年來急性一般病床與診所家數皆穩定成長，合計增加3家地區醫院新開業、急性一般病床830床，緊急醫療網24家醫院運作正常，將持續以健康平權為核心，確保市民享有公平、可近、安全醫療服務。

老牌醫院因不符消防與建管規範陸續退場，醫療量是否充足，對此，衛生局強調，市府將依法積極輔導改善，跨局處定期督導控管進度，確保病安與消防安全。

衛生局今也公布最新統計，截至10月20日，全市共有80家醫院、3073家診所，總計1萬524張病床，醫療服務量維持正常，整體醫療量能穩定，急性病床與診所家數均持續增加。

衛生局 診所 醫護人員

