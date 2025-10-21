聽新聞
0:00 / 0:00

屏東楓港溪河道種西瓜 部落抗議

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，瓜農向水利處申請河道種西瓜，多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地影響河道困擾，部落族人昨群起抗議。記者劉星君／攝影
屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，瓜農向水利處申請河道種西瓜，多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地影響河道困擾，部落族人昨群起抗議。記者劉星君／攝影

屏東獅子鄉楓港溪每年汛期後，瓜農申請在河道種西瓜，但鄰近部落抱怨多年來施肥惡臭、蒼蠅肆虐及整地破壞河道。今年更有瓜農私闢堤防道路，危及部落安全，昨天群起抗議。縣府水利處表示，若農民違規，將依法撤銷種植許可。

西瓜農承租期限到2027年底止，縣府水利處表示，楓港溪旱季之後，是否繼續提供西瓜農申請種植，會再研議。楓港溪是縣管河川，縣府訂定種植行為管理要點，規定不能使用生雞糞，整地不能違反生態、環境及改變河道，這次出現未申請就在堤防闢建道路行為，會先拉封鎖線、消波塊，再辦聯合稽查，這部分也涉違反水利法第78條，依同法93條之2，可處2.5萬元到50萬元罰鍰。

獅子鄉村長宋銘德、丹路村長高基銘、獅子鄉長朱宏恩等人昨隨立委盧縣一到場會勘，族人們拉布條、舉手板，高喊「拒絕種植，還我河川」、「拒絕蒼蠅，遠離屎味」、「不要破壞」。獅子鄉長朱宏恩說，楓港溪10月汛期後出租種西瓜，施肥惡臭引來蒼蠅，帶來環境汙染，「是我們多年來的夢魘」，瓜農整地破壞河道，相對也破壞自然生態，希望縣府停租。

楓林村長宋銘德批，楓港溪河道種西瓜3、40年，吃飯時蒼蠅滿天飛，村民忍太久了。丹路村長高基銘指瓜農在河堤上另闢道路，讓重型機具壓過通行，根本不重視部落族人。縣議員李紀財重申，以後若在傳統領域開發，務必經地方部落同意。

屏東 原鄉部落 西瓜 抗議行動

延伸閱讀

楓港溪河床種西瓜私填土開路 屏縣府擬開罰

屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

尖石泰崗溪堰塞湖潛藏風險 竹縣府今公告禁止戲水

撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

相關新聞

屏東楓港溪河道種西瓜 部落抗議

屏東獅子鄉楓港溪每年汛期後，瓜農申請在河道種西瓜，但鄰近部落抱怨多年來施肥惡臭、蒼蠅肆虐及整地破壞河道。今年更有瓜農私闢...

影／高雄綠議員拍桌怒斥公辦土資場資訊不透明 官員態度閃躲

高雄營建土石方去化不易，高市工務局正覓地設置公辦土資場。民進黨議員邱俊憲不滿索取相關資料困難重重，須靠其他議員質詢拼湊內...

BLACKPINK 風靡全城 立委揭幕後：高市府準備120分

周末BLACKPINK風靡全城，粉紅旋風席捲高雄。繼副市長李懷仁日前揭開「全城應援」幕後分工後，立委黃捷20日發文透露，...

屏東縣敬老、博愛卡五大升級 周春米：11月起每月點數翻倍

為鼓勵長輩與身心障礙者們多外出、促進身體健康，屏東縣長周春米今20日宣布從今年（2025年）11月1日起，敬老卡及博愛卡...

屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，西瓜農向水利處申請楓港溪河道種植西瓜，但多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地...

新建大樓公共基金提撥金太低不利修繕 白喬茵建議從高雄厝推動改善

高雄40年以上集合住宅多達554棟，老舊大樓修繕金額常讓住戶束手無策。議員白喬茵指出，新大樓建商依法提撥公共基金的金額太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。