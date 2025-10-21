屏東楓港溪河道種西瓜 部落抗議

屏東獅子鄉楓港溪每年汛期後，瓜農申請在河道種西瓜，但鄰近部落抱怨多年來施肥惡臭、蒼蠅肆虐及整地破壞河道。今年更有瓜農私闢堤防道路，危及部落安全，昨天群起抗議。縣府水利處表示，若農民違規，將依法撤銷種植許可。

西瓜農承租期限到2027年底止，縣府水利處表示，楓港溪旱季之後，是否繼續提供西瓜農申請種植，會再研議。楓港溪是縣管河川，縣府訂定種植行為管理要點，規定不能使用生雞糞，整地不能違反生態、環境及改變河道，這次出現未申請就在堤防闢建道路行為，會先拉封鎖線、消波塊，再辦聯合稽查，這部分也涉違反水利法第78條，依同法93條之2，可處2.5萬元到50萬元罰鍰。

獅子鄉村長宋銘德、丹路村長高基銘、獅子鄉長朱宏恩等人昨隨立委盧縣一到場會勘，族人們拉布條、舉手板，高喊「拒絕種植，還我河川」、「拒絕蒼蠅，遠離屎味」、「不要破壞」。獅子鄉長朱宏恩說，楓港溪10月汛期後出租種西瓜，施肥惡臭引來蒼蠅，帶來環境汙染，「是我們多年來的夢魘」，瓜農整地破壞河道，相對也破壞自然生態，希望縣府停租。

楓林村長宋銘德批，楓港溪河道種西瓜3、40年，吃飯時蒼蠅滿天飛，村民忍太久了。丹路村長高基銘指瓜農在河堤上另闢道路，讓重型機具壓過通行，根本不重視部落族人。縣議員李紀財重申，以後若在傳統領域開發，務必經地方部落同意。