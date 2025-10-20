台南職場群聚增2例本土登革熱 市府21日開應變會議

快訊

中央社／ 台南20日電

衛福部疾管署今天公布台南新增2例登革熱本土病例，為同家工廠的菲律賓籍移工及台籍員工，疫調後懷疑源頭為今年台南市第15例境外移入個案，市府明天將召開應變會議。

台南市政府衛生局今天下午發布新聞稿指出，新增2例登革熱本土病例為南區工廠群聚，案1為菲律賓籍移工、案2為台籍員工，案1於6月22日自菲律賓來台工作，至今皆未出境，15日出現背痛、關節痛等症狀，17日通報並住院治療。

衛生局指出，案2為案1同部門員工，18日進行接觸者擴大採血PCR陽性，當天晚間出現發燒、關節痛及肌肉痛，目前也在醫院住院治療中，2案病毒型別均屬第3型。

衛生局指出，18日已完成相關場所戶內及戶外化學防治作業，清除積水容器戶內6處、戶外4處，無陽性容器，並發現移工宿舍地下室有大面積積水，孳生病媒蚊風險極高，登革熱防治中心與有關防疫團隊已列管整頓，規劃並持續加強查核移工宿舍環境。

衛生局指出，針對67名外籍移工、近期曾出入境接觸者共計4名，其中1名9月底入境移工為今年台南市第15例境外移入個案，依個案接觸者採檢及流行病學條件推論，疑似為本波本土疫情源頭，18日至今天於個案居住地及活動地附近設立擴大採血站，盼及時找出隱藏病例。

衛生局指出，明天將於市府召開本土登革熱應變會議，邀集市府相關局處、中央單位及各相關醫事公會，除報告最新疫情現況，針對入境移工傳染風險，將制定國際移工傳染病管理辦法，由各局處依權責辦理相關作為。

