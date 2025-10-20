快訊

影／高雄綠議員拍桌怒斥公辦土資場資訊不透明 官員態度閃躲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨議員邱俊憲不滿工務局對於土資場的處理態度閃躲又說不清楚，質詢時情緒激動拍打桌面資料，要求工務局更積極一些。圖／取自高市議會
民進黨議員邱俊憲不滿工務局對於土資場的處理態度閃躲又說不清楚，質詢時情緒激動拍打桌面資料，要求工務局更積極一些。圖／取自高市議會

高雄營建土石方去化不易，高市工務局正覓地設置公辦土資場。民進黨議員邱俊憲不滿索取相關資料困難重重，須靠其他議員質詢拼湊內容，今在議會罕見生氣拍桌怒斥，要求提送完整資料才要審查工務局明年預算。議事主席陳玫娟裁示，要求工務局10月31日前將完整資料送至議員手上。

工務局計畫在岡山竹圍里籌設土資場，引起當地居民反彈，為此今日多名議員提出質詢，要求工務局加強溝通。

議員邱俊憲表示，岡山區竹圍里預定19日舉辦說明會，他在會前向工務局索取資料，但直至今天（20日）中午才拿到，簡報內容對於到底是否為暫置場、處理量能有多少等內容不完整，具體規畫也不明確，難怪當地方民眾如此生氣。

「內容不清不楚，要叫議會如何支持？」邱俊憲拍桌怒斥，強調他是聽完多位議員質詢才拼湊出土資場情形，得知四個案子需要花費1億多元、即將上網招標，這是城市發展必定會面臨的問題，推動單位卻態度閃躲，什麼都不敢講，什麼都不能講，難道不能坦蕩面對，整理成一份白紙黑字的完整資料有這麼難嗎？

邱俊憲氣憤說，這麼多公共工程因為土方問題無法繼續下去，很多議員好意詢問、想要幫忙，為何資料給不了，給得如此零碎。

邱俊憲強調，其他縣市還是有去化場域，要去跟其他縣市談，另有關長程去化也要正式評估。工務局不可以放著逃避，就當別人家的事情一樣，畢竟現在不做，明後年還是得做，應該更積極面對與處理。

議員 岡山 生氣

