影／高雄綠議員拍桌怒斥公辦土資場資訊不透明 官員態度閃躲

高雄營建土石方去化不易，高市工務局正覓地設置公辦土資場。民進黨議員邱俊憲不滿索取相關資料困難重重，須靠其他議員質詢拼湊內容，今在議會罕見生氣拍桌怒斥，要求提送完整資料才要審查工務局明年預算。議事主席陳玫娟裁示，要求工務局10月31日前將完整資料送至議員手上。

工務局計畫在岡山竹圍里籌設土資場，引起當地居民反彈，為此今日多名議員提出質詢，要求工務局加強溝通。

議員邱俊憲表示，岡山區竹圍里預定19日舉辦說明會，他在會前向工務局索取資料，但直至今天（20日）中午才拿到，簡報內容對於到底是否為暫置場、處理量能有多少等內容不完整，具體規畫也不明確，難怪當地方民眾如此生氣。

「內容不清不楚，要叫議會如何支持？」邱俊憲拍桌怒斥，強調他是聽完多位議員質詢才拼湊出土資場情形，得知四個案子需要花費1億多元、即將上網招標，這是城市發展必定會面臨的問題，推動單位卻態度閃躲，什麼都不敢講，什麼都不能講，難道不能坦蕩面對，整理成一份白紙黑字的完整資料有這麼難嗎？

邱俊憲氣憤說，這麼多公共工程因為土方問題無法繼續下去，很多議員好意詢問、想要幫忙，為何資料給不了，給得如此零碎。

邱俊憲強調，其他縣市還是有去化場域，要去跟其他縣市談，另有關長程去化也要正式評估。工務局不可以放著逃避，就當別人家的事情一樣，畢竟現在不做，明後年還是得做，應該更積極面對與處理。