BLACKPINK 風靡全城 立委揭幕後：高市府準備120分

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
BLACKPINK舞台魅力相當驚人。圖／摘自小紅書
周末BLACKPINK風靡全城，粉紅旋風席捲高雄。繼副市長李懷仁日前揭開「全城應援」幕後分工後，立委黃捷20日發文透露，寵粉計劃從6、7月就開始啟動，市府的準備工作遠比外界所看到的還多，並提到「陳其邁市長帶領團隊，以120分的準備，換來市民眼中100分的成果」。

黃捷表示，市府早在6、7月就開始「寵粉計畫」，籌備工作與創意都超出外界想像。她認為，「必須非常努力，才能看起來毫不費力」，這句話正是對高市府團隊最貼切的註解。

黃捷列舉市府整合各局處，從官方粉紅色號授權、點亮六大地標、舉辦K-pop隨舞大賽、發放商圈夜市券，到市長帶頭掀起粉紅大頭貼風潮、設置「Be BLINK、Be Safe」交通號誌，再以大數據精準疏運，讓五萬名觀眾接駁順暢，「連洗手間都貼心依女性需求加設」。

黃捷指出，場館營運、警消維護、高效率垃圾清運等工作也全面到位，甚至連交通管制線都採用粉紅設計，細節處處可見巧思。黃捷說，市府將一場演唱會成為全城體驗，讓粉絲在追星的同時，也愛上高雄。連韓國網友都在社群留言：「想去高雄！」

她進一步說，這份努力帶來亮眼成績。根據統計，高雄旅宿、運輸、餐飲業全面成長，七成歌迷選擇留宿高雄，住宿消費提升48%、餐飲消費增加10%，單個周末即創造3.2億元經濟效益。

黃捷強調，這不是偶然，而是市府團隊用心與縝密規劃的成果。即使任期進入倒數，陳其邁市長仍一刻不鬆懈，珍惜每一刻能為城市努力的時間。

她表示，城市治理當然不僅止於演唱會，但若連一場演唱會都能做到如此用心、把粉絲放在C位，正足以展現市府團隊的格局與溫度。

演唱會 餐飲業 陳其邁

