屏東縣敬老、博愛卡五大升級 周春米：11月起每月點數翻倍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今宣布今年2025年11月1日起，敬老卡及博愛卡每月補助點數由500點提升至1000點，擴大使用範圍可以搭計程車、復康巴士、國道客運及航運，「5大升級」，預計22萬名長輩、身障者受惠。記者劉星君／攝影
為鼓勵長輩與身心障礙者們多外出、促進身體健康，屏東縣長周春米今20日宣布從今年（2025年）11月1日起，敬老卡及博愛卡每月補助點數由500點提升至1000點，擴大使用範圍可以搭計程車、復康巴士、國道客運及航運，「5大升級」，預計22萬名長輩、身障者受惠。

屏東縣議員梁育慈說，敬老、博愛卡全面大升級，「成為全台最友善的一張卡」，點數翻倍、使用範圍擴大，且搭火車、客運沒有設點數上限。

周春米說，這次升級不僅是金額提升，也是對長輩日常生活便利性與交通平權重要承諾。

周春米表示，屏東縣65歲以上長者占全縣人口21.5%，近年鼓勵銀髮寶貝多外出，多使用大眾運輸工具，縣府從2023年起將原有敬老卡點數330點提升至500點，推行擴大使用至台鐵；2024年開放租借騎乘YouBike、使用屏東市國民運動中心，與搭乘大福航運或琉興航運到小琉球

周春米說，今年初針對敬老、博愛卡政策全面盤點，今宣布5大升級亮點，點數加倍、國道客運納入使用、與多家計程車隊合作、復康巴士可直接扣點、往返小琉球再新增一家泰富航運。

社會處說明，敬老卡新增國道統聯客運，民眾搭乘起訖站需有一站在屏東縣境內，依實際搭乘優惠票價扣點；計程車與台灣大車隊、屏東第一衛星、捷乘交通合作，每趟最高補助100點，建議先預約；復康巴士每趟次最高補助100點。

前往小琉球交通，原先與大福琉球航運、琉興航運2家合作，這次新增泰富航運，依實際搭乘優惠票價扣點。社會處提醒，持卡人11月起務必攜卡至各全縣33鄉、鎮、市公所過卡，才能啟用新的1000點補助。

社會處指出，屏東縣老年人口16萬多人，辦敬老卡有10萬多人。身障者約有6萬多人，辦博愛卡約2萬多人。使用率約35％，每月將500點用完約8％；這次升級後，預估每月使用人次可破10萬人次。

屏東縣長周春米（中）今宣布今年2025年11月1日起，敬老卡及博愛卡每月補助點數由500點提升至1000點，擴大使用範圍可以搭計程車、復康巴士、國道客運及航運，「5大升級」，預計22萬名長輩、身障者受惠。記者劉星君／攝影
小琉球 國道客運

