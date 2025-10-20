屏東敬老博愛卡升級增至千點 可搭國道客運、計程車

屏東縣長周春米今天宣布，11月1日起敬老卡及博愛卡每月補助點數將由500點提升至1000點，並擴大使用範圍至計程車、復康巴士、國道客運等，估22萬名長輩及身障者受惠。

屏東縣政府今天舉行「敬老卡博愛卡加值記者會」，周春米會中表示，屏東縣65歲以上長者占全縣人口約21.5%，為鼓勵長輩能多外出，多使用大眾運輸工具，自民國112年起將原有敬老卡點數330點提升至500點，並推行擴大使用至台鐵；113年接續開放租借騎乘YouBike、使用屏東市國民運動中心，及搭乘大福航運或琉興航運前往小琉球等。

周春米提及，今年針對敬老、博愛卡政策進行全面盤點，為持續提升長者及保障身心障礙者福利，將於11月1日起，點數提升至1000點，並將國道客運納入使用範圍，也與多家計程車隊合作，復康巴士可直接扣點，以及到小琉球再新增泰富航運，「這是對長輩日常生活便利性與交通平權的重要承諾」。

縣府提及，11月起，持卡人須攜卡至全縣33處鄉鎮市公所過卡，才能啟用新的1000點補助；另外，此次升級後，預估每月使用將突破10萬人次，長者與身障者不僅能享受安全便捷交通服務，也能參與社區與休閒活動，擴展生活圈。