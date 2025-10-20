快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市經濟發展局今發表台中購物節，今年不但總參與店家成長至26萬家，其中優惠店家更一舉由去年的1萬7千家突破至兩萬家。圖／報系資料照
台中市經濟發展局今發表台中購物節，今年不但總參與店家成長至26萬家，其中優惠店家更一舉由去年的1萬7千家突破至兩萬家。圖／報系資料照

台中購物節將於10月24日開跑，民進黨市議員黃守達質疑，購物節倒數4天，宣傳卻相當落漆，到現在還有許多攤販店家不知今年有辦理購物節，非常離譜。台中市副市長黃國榮表示，活動應該要盡早並盡量宣傳。

台中市議會今財政經濟業務質詢，黃守達質疑，經發局宣傳不力，造成很多市民對台中購物節完全狀況外。購物節臉書專頁到現在還顯示2025購物節Coming Soon，連官方網站也未提供任何海報或圖卡。

黃守達批評，盧市府口口聲聲說提振庶民經濟，卻不主動走進庶民日常生活空間。據他了解，舊城區許多市場攤販與商圈店家，非但不知道購物節什麼時候開始，甚至連今年有辦購物節也不知道。攤商只知有民間所辦理的鈴蘭通納涼會，卻不知市府花大錢辦理的購物節，非常荒唐。

黃守達強調，去年購物節宣傳，夾帶盧秀燕照片鋪天蓋地，引起輿論批評；但批評重點是請盧市長不要假公濟私做個人宣傳，而非叫盧市府不要宣傳。他個人反對購物節大撒幣活動，但預算既然依法編列，就應該認真執行。

黃守達指出，連台中通APP最新動向也沒看到購物節的資訊，還停留在雙十國慶的活動。台中通作為辦理市民資訊服務的最大通路，存在感卻相當薄弱。

民眾黨市議員陳清龍說，高雄藉辦Blackpink演唱會行銷高雄，城市變粉紅色，城市行銷佳，台中購物節今年邁入第七年，也可以成為城市品牌，購物節有很多大數據分析，也有台中通，市府應該要好好利用，並可將台中會展中心與台中購物節結合。

經發局長張峯源說，台中購物節活動從10月24日至12月25日，將分四階段行銷，歡迎民眾透過發票登錄參與抽獎。至於台中會展中心今年檔期已經排定，且會展中心目前還在裝修，明年將會與購物節配合行銷。

台中市 議員

延伸閱讀

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

台中購物節國際化再升級 局長張峯源：預估1萬名外籍人士下載台中通

「華美的跫音」英文版發表 記錄台中美軍生活

台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

相關新聞

屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，西瓜農向水利處申請楓港溪河道種植西瓜，但多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地...

新建大樓公共基金提撥金太低不利修繕 白喬茵建議從高雄厝推動改善

高雄40年以上集合住宅多達554棟，老舊大樓修繕金額常讓住戶束手無策。議員白喬茵指出，新大樓建商依法提撥公共基金的金額太...

BLACKPINK粉絲曝演唱會真實面 流動廁所好恐怖像在30年前泰國海邊

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天吸引10萬粉絲朝聖；有網友在演唱會後PO出感想，指第一次到高雄看演唱會...

BLACKPINK吸引12萬粉絲 高雄夜市商圈業績增3成

韓團BLACKPINK重返高雄，演唱會前高市府預估可帶動3億元觀光產值，活動後高市經發局觀察發現，兩日場內外總計吸引12...

南國漫讀節開啟味蕾旅行「屏東100碗」10月21日揭曉

屏東縣政府文化處主辦的南國漫讀節，結合以美食領路首度推出「屏東100碗」，邀請10名橫跨飲食、設計、文化等領域的評審，尋...

星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。