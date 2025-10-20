高雄行銷到處粉紅泡泡 台中議員嘆「滿城盧秀燕」

高雄舉辦BlackPink演唱會，滿城點燈冒「粉紅泡泡」，民進黨台中市議員群轟舉辦台中爵士音樂節，市長盧秀燕上台打鼓畫面被二創，購物節「滿城都是眼盧秀燕」，高雄辦活動把粉絲放C位，台中市辦活動老是把盧秀燕放C位，議員更建議，明年台中購物節不要再放盧秀燕廣告了。

經發局長張峯源表示，市長就是台中代言人，今年購物節是由盧市長再3國大使一起宣傳，相關代言均無償作為公益行銷；且從後台數據看出來，台中購物節的聲量是全台辦購物節聲量及活動滿意度「双高」，市長的照片就可以吸引消費！

議員謝家宜指出，近日網路流傳一句話：「高雄為了行銷，整城都是粉紅色；台中為了行銷，滿城都是盧秀燕。」這兩種行銷手法，哪一種更能讓城市品牌深植人心、走向國際，答案不言自明。

她批評，市長秀燕自擔任購物節代言人後，市府行銷幾乎全面圍繞在個人身上，無論鍋烤節、物調券或各局處大小活動，「到處都是盧秀燕」。謝家宜質疑：「到底是市長在行銷購物節，還是購物節在行銷市長？」她強調，城市品牌應屬全民共有，不應被個人化包裝，「市長會換人，但城市必須永續，用人民納稅錢行銷個人，太過自私。」

議員陳淑華指出，6年半以來，盧秀燕始終認為「靠購物節就能拚經濟？」但實際上購物節難以撐起整體台中經濟。

她以高雄BP演唱會與台中爵士音樂節同檔期為例，直言「高雄把粉絲放在C位，全城粉紅；台中卻把盧秀燕放在C位。」行銷手法不同，成果自然落差懸殊。

陳淑華更批評，市府宣稱台中購物節是「國際級活動」，卻僅吸引2784名外籍人士參加，「人家德國啤酒節有600萬人、威尼斯面具節每年盛況空前、泰國國慶吸引60萬觀光客，盧市府只會膨風，丟不丟臉？」

議員江肇國強調，市長是城市代言人沒錯，但公共資源不應變成個人宣傳的工具。江肇國要求，明年度的活動宣傳與廣告應全面停止使用市長個人肖像，「市長不需要上廣告、更不需要再用同一張照片、同一套衣服做宣傳，這樣只會讓大家看膩」，希望市政府不要繼續「沈淪」。

江肇國也批評，經發局長竟以「市長的照片可以吸引消費」為由辯護，直言「這樣的官員巴結到有點離譜，是北韓來的嗎？」江肇國建議市府應參考民間行銷邏輯，例如外送平台邀請具有信任度與話題性的代言人，能夠成功帶動消費。