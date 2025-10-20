快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

楓港溪河床種西瓜私填土開路 屏縣府擬開罰

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣楓港溪河床種西瓜，長年雞糞異味影響附近新路部落。近日又發現私自從堤防填土開路，今天立委盧縣一邀集各單位現勘。縣府表示，針對未申請整地，可依水利法開罰。

國民黨籍立委盧縣一今天前往楓港溪現勘，現場聚集約50名民眾，高舉白布條抗議，直呼「還我河川」、「拒絕蒼蠅」、「遠離屎味」標語。楓林村長宋銘德提及，除了陣陣雞糞味，還有大量蒼蠅，居民吃飯速度都要加快，否則就會被蒼蠅攻擊。

丹路村長高基銘說，河床種西瓜不僅河川被改變、破壞腹地，瓜農為了種植，也不跟當地居民溝通，直接從河堤造了一條新的路，「難道這還沒有違法嗎？」希望不要再給瓜農種植西瓜，還給村民乾淨的生活品質。

屏東縣政府水利處表示，整地行為不能違反生態及環境問題，堤防沒有申請整地，違反未經許可改變河川原有形貌，可依水利法處以新台幣2萬5000元至50萬元罰鍰，並要恢復原狀；至於未來是否再開放種植申請，則可再檢討。

盧縣一強調，感受到村民的憤怒，盼相關機關落實原住民族基本法知情同意，照顧族人生活；另外，現勘過程中發現一條野溪河床也種西瓜，至於野溪管轄歸屬，要求在2週內釐清並舉行會議追蹤進度。

屏東縣政府 西瓜 盧縣一

延伸閱讀

花蓮立霧溪堰塞湖滿水位270萬噸 下游撤離近300戶

屏東楓港溪河床乾季種西瓜施肥 居民怨雞糞異味重

劉品言孕期掉進情緒黑洞 西瓜弄髒衣服也能哭

影／小沂乾姑丈公漂離40公里遠 台南搜救隊今米棧大橋河床再搜尋

相關新聞

屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，西瓜農向水利處申請楓港溪河道種植西瓜，但多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地...

新建大樓公共基金提撥金太低不利修繕 白喬茵建議從高雄厝推動改善

高雄40年以上集合住宅多達554棟，老舊大樓修繕金額常讓住戶束手無策。議員白喬茵指出，新大樓建商依法提撥公共基金的金額太...

BLACKPINK粉絲曝演唱會真實面 流動廁所好恐怖像在30年前泰國海邊

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天吸引10萬粉絲朝聖；有網友在演唱會後PO出感想，指第一次到高雄看演唱會...

BLACKPINK吸引12萬粉絲 高雄夜市商圈業績增3成

韓團BLACKPINK重返高雄，演唱會前高市府預估可帶動3億元觀光產值，活動後高市經發局觀察發現，兩日場內外總計吸引12...

南國漫讀節開啟味蕾旅行「屏東100碗」10月21日揭曉

屏東縣政府文化處主辦的南國漫讀節，結合以美食領路首度推出「屏東100碗」，邀請10名橫跨飲食、設計、文化等領域的評審，尋...

星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。