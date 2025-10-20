楓港溪河床種西瓜私填土開路 屏縣府擬開罰

屏東縣楓港溪河床種西瓜，長年雞糞異味影響附近新路部落。近日又發現私自從堤防填土開路，今天立委盧縣一邀集各單位現勘。縣府表示，針對未申請整地，可依水利法開罰。

國民黨籍立委盧縣一今天前往楓港溪現勘，現場聚集約50名民眾，高舉白布條抗議，直呼「還我河川」、「拒絕蒼蠅」、「遠離屎味」標語。楓林村長宋銘德提及，除了陣陣雞糞味，還有大量蒼蠅，居民吃飯速度都要加快，否則就會被蒼蠅攻擊。

丹路村長高基銘說，河床種西瓜不僅河川被改變、破壞腹地，瓜農為了種植，也不跟當地居民溝通，直接從河堤造了一條新的路，「難道這還沒有違法嗎？」希望不要再給瓜農種植西瓜，還給村民乾淨的生活品質。

屏東縣政府水利處表示，整地行為不能違反生態及環境問題，堤防沒有申請整地，違反未經許可改變河川原有形貌，可依水利法處以新台幣2萬5000元至50萬元罰鍰，並要恢復原狀；至於未來是否再開放種植申請，則可再檢討。

盧縣一強調，感受到村民的憤怒，盼相關機關落實原住民族基本法知情同意，照顧族人生活；另外，現勘過程中發現一條野溪河床也種西瓜，至於野溪管轄歸屬，要求在2週內釐清並舉行會議追蹤進度。