屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，西瓜農向水利處申請楓港溪河道種植西瓜，但多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地影響河道，今年出現堤防私闢道路，憂影響部落安全，今天群起抗議。縣府水利處指出，若發現違法規定，可依法撤銷農民的種植許可。

獅子鄉村長宋銘德、丹路村長高基銘、獅子鄉長朱宏恩等人今與立委盧縣一到場會勘，族人們高舉抗議布條、板子，高喊「拒絕種植，還我河川」、「拒絕蒼蠅，遠離屎味」、「不要破壞」。

獅子鄉長朱宏恩說，楓港溪汛期後承租後種西瓜，帶來環境汙染，施肥味道惡臭引來蒼蠅，「是我們多年來的夢魘！」，希望縣府停止承租，瓜農整地破壞河道，相對也破壞自然生態，希望縣府重視部落聲音。

楓林村長宋銘德怒批，楓港溪種西瓜3、40年了，每次業者施肥的味道，晚上就飄進社區，「吃飯時蒼蠅滿天飛」，也曾請縣議員反應，希望能終止楓港溪種植西瓜，村民忍受太久了。

「不和在地居民溝通竟還闢新的道路！」丹路村長高基銘生氣的說，河川地被破壞，竟然還在保護部落安全的河堤上另闢道路，讓重型機具壓過通行，根本不重視族人意見，還給部落乾淨生活品質。

縣議員李紀財說，每年都與跟縣府反應，希望以後若是在傳統領域中開發，要經過地方部落同意。

縣府水利處則表示，楓港溪是縣管河川，縣府訂定種植行為管理要點，有相關作業規範，像是規定不能使用生雞糞，瓜農整地行為不能違反生態、環境，整地不能改變河道等，這次出現的堤防闢道路，沒有申請，會先拉封鎖線、消波塊，也會再辦聯合稽查，這部分涉違法水利法第78條，依同法93條之2，可開罰處2.5萬元到50萬元。

西瓜農向水利處承租期限到2027年底，水利處表示，楓港溪旱季之後是否提供西瓜農申請種植等政策，會再做討論研議。