大林蒲遷村協議價購被指低估 高市府：會依行情調整
高市府持續推動大林蒲遷村，但國民黨市議員陳麗娜質疑協議價購價格過低；地政局表示，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前會再依市場行情調整。
陳麗娜今天在議會質詢關切大林蒲遷村議題。都發局長吳文彥表示，明年第2季啟動土地協議價購，並同步推動安置公共設施的新建工程，登記部分則須待行政院核定，若順利核定，明年底有機會開始登記。
陳麗娜指出，小港鳳鼻頭段一筆非都市土地，在2023年由農田水利署標售，平均每坪達新台幣15.8萬元，但市府對大林蒲非都市土地的估價卻僅約2萬至4萬元，即使加成後也僅3萬至6萬元，落差極大。
地政局長陳冠福回應表示，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前會再依市場行情調整。
陳麗娜要求市府在明年初前公布評估公式與計算依據，並召開說明會，讓民眾了解政府的估價方式與合理性；她也建議邀請估價師到現場向民眾說明評估方法，避免政府與民眾之間產生誤解或對立。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言