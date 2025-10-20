大林蒲遷村協議價購被指低估 高市府：會依行情調整

快訊

中央社／ 高雄20日電

高市府持續推動大林蒲遷村，但國民黨市議員陳麗娜質疑協議價購價格過低；地政局表示，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前會再依市場行情調整。

陳麗娜今天在議會質詢關切大林蒲遷村議題。都發局長吳文彥表示，明年第2季啟動土地協議價購，並同步推動安置公共設施的新建工程，登記部分則須待行政院核定，若順利核定，明年底有機會開始登記。

陳麗娜指出，小港鳳鼻頭段一筆非都市土地，在2023年由農田水利署標售，平均每坪達新台幣15.8萬元，但市府對大林蒲非都市土地的估價卻僅約2萬至4萬元，即使加成後也僅3萬至6萬元，落差極大。

地政局長陳冠福回應表示，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前會再依市場行情調整。

陳麗娜要求市府在明年初前公布評估公式與計算依據，並召開說明會，讓民眾了解政府的估價方式與合理性；她也建議邀請估價師到現場向民眾說明評估方法，避免政府與民眾之間產生誤解或對立。

陳麗娜 大林蒲遷村 行政院

相關新聞

屏東楓港溪種西瓜 獅子鄉族人怒喊「還我河川、遠離屎味」

屏東縣獅子鄉楓港溪每年10月汛期後，西瓜農向水利處申請楓港溪河道種植西瓜，但多年來鄰近村落飽受施肥惡臭、蒼蠅滿天飛，整地...

新建大樓公共基金提撥金太低不利修繕 白喬茵建議從高雄厝推動改善

高雄40年以上集合住宅多達554棟，老舊大樓修繕金額常讓住戶束手無策。議員白喬茵指出，新大樓建商依法提撥公共基金的金額太...

BLACKPINK粉絲曝演唱會真實面 流動廁所好恐怖像在30年前泰國海邊

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天吸引10萬粉絲朝聖；有網友在演唱會後PO出感想，指第一次到高雄看演唱會...

BLACKPINK吸引12萬粉絲 高雄夜市商圈業績增3成

韓團BLACKPINK重返高雄，演唱會前高市府預估可帶動3億元觀光產值，活動後高市經發局觀察發現，兩日場內外總計吸引12...

南國漫讀節開啟味蕾旅行「屏東100碗」10月21日揭曉

屏東縣政府文化處主辦的南國漫讀節，結合以美食領路首度推出「屏東100碗」，邀請10名橫跨飲食、設計、文化等領域的評審，尋...

星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏...

