大林蒲遷村協議價購被指低估 高市府：會依行情調整

高市府持續推動大林蒲遷村，但國民黨市議員陳麗娜質疑協議價購價格過低；地政局表示，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前會再依市場行情調整。

陳麗娜今天在議會質詢關切大林蒲遷村議題。都發局長吳文彥表示，明年第2季啟動土地協議價購，並同步推動安置公共設施的新建工程，登記部分則須待行政院核定，若順利核定，明年底有機會開始登記。

陳麗娜指出，小港鳳鼻頭段一筆非都市土地，在2023年由農田水利署標售，平均每坪達新台幣15.8萬元，但市府對大林蒲非都市土地的估價卻僅約2萬至4萬元，即使加成後也僅3萬至6萬元，落差極大。

地政局長陳冠福回應表示，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前會再依市場行情調整。

陳麗娜要求市府在明年初前公布評估公式與計算依據，並召開說明會，讓民眾了解政府的估價方式與合理性；她也建議邀請估價師到現場向民眾說明評估方法，避免政府與民眾之間產生誤解或對立。