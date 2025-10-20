新建大樓公共基金提撥金太低不利修繕 白喬茵建議從高雄厝推動改善

高雄40年以上集合住宅多達554棟，老舊大樓修繕金額常讓住戶束手無策。議員白喬茵指出，新大樓建商依法提撥公共基金的金額太低，調高管理費難上加難，日後房子變舊修繕費用龐大，不可能全靠政府補助，建議從高雄厝著手完善制度。工務局表示，公共基金不足是普遍現象，會建議中央與時俱進提高金額，高雄厝部分需要進一步討論。

為改善老舊大樓公共安全，中央與地方研擬相關補助，左營果貿國宅及七賢大樓均獲得市府補助。議員白喬茵今天在議會工務部門質詢指出，許多大樓都有公共基金偏低問題，如有楠梓一棟屋齡僅2年的大樓每月盈餘僅1萬多元，住戶擔心日後無錢修繕。

白喬茵追查發現，依據公寓大廈管理條例施行細則，造價1億至10億元的住宅提撥千分之5公共基金，如2億元新大樓僅提須撥100萬元，事實上法定造價與實際造價嚴重脫鉤，兩者價差可能高達3至6倍之多，連帶影響提撥金額，管委會若沒有預留修繕費用，無法應對建築物老化後修繕問題。此外，經常性支出與硬體修繕支出使用同一帳戶，兩者互相排擠，要調漲管理費門檻又高。

白喬茵建議比照日本做法，由建商以每坪150元挹注大樓公基金，此數字約為台灣的5至10倍，而且建商要提供修繕計畫給管委會參考，讓大家知道在房子蓋好後何時需要進行防水外牆、通訊設備及電梯等項目維護，據此提高管理費。可綁定高雄厝推動。