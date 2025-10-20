高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同
BLACKPINK高雄開唱掀「粉紅浪潮」，多名台中市議員今天表示，台中舉辦活動都是在「行銷盧秀燕」，要求市府回歸活動主軸。副市長黃國榮認為，活動性質不同，見仁見智。
韓國女團BLACKPINK18、19日在高雄開唱掀起粉紅浪潮。台中爵士音樂節也在17日開唱，市長盧秀燕上台表演打鼓，卻因燈光因素出現詭譎畫面，在網路掀起討論。
台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍市議員謝家宜、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁質詢，網路出現一段話「高雄為了行銷，整個城市都是粉紅色；台中為了行銷，整個城市都是盧秀燕」，質疑是市長在行銷台中市，還是用台中市在行銷市長。
民進黨籍市議員江肇國、蔡耀頡質詢提到，市府重大活動與行銷操作，全都以盧秀燕肖像為主視覺。江肇國說，市長是城市代言人，但公共資源不應變成個人宣傳的工具。要求明年度的活動宣傳與廣告應停止使用市長個人肖像。
江肇國提到，台中購物節辦在百貨賣氣最旺的10月，根本蹭業績，沒有帶動新消費，應將購物節主檔期移至淡季，讓商家在淡季也能獲得加成效益。11月中央即將發放新台幣1萬元消費金，台中285萬人就是285億元的潛在內需，希望市府回歸專業行銷，應優化活動內容，搶下285億元商機。
黃國榮則認為，演唱會與爵士音樂節活動性質不同，不能相互比較，活動內容的呈現本就是見仁見智，經發局長張峯源表示，第四季是買氣最強的時候，26萬店家參加購物節，對店家有所幫助，會討論持續優化活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言