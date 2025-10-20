快訊

獨／恭喜！親友含淚見證 Lulu登記嫁給陳漢典

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

中央社／ 台中20日電

BLACKPINK高雄開唱掀「粉紅浪潮」，多名台中市議員今天表示，台中舉辦活動都是在「行銷盧秀燕」，要求市府回歸活動主軸。副市長黃國榮認為，活動性質不同，見仁見智。

韓國女團BLACKPINK18、19日在高雄開唱掀起粉紅浪潮。台中爵士音樂節也在17日開唱，市長盧秀燕上台表演打鼓，卻因燈光因素出現詭譎畫面，在網路掀起討論。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍市議員謝家宜、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁質詢，網路出現一段話「高雄為了行銷，整個城市都是粉紅色；台中為了行銷，整個城市都是盧秀燕」，質疑是市長在行銷台中市，還是用台中市在行銷市長。

民進黨籍市議員江肇國、蔡耀頡質詢提到，市府重大活動與行銷操作，全都以盧秀燕肖像為主視覺。江肇國說，市長是城市代言人，但公共資源不應變成個人宣傳的工具。要求明年度的活動宣傳與廣告應停止使用市長個人肖像。

江肇國提到，台中購物節辦在百貨賣氣最旺的10月，根本蹭業績，沒有帶動新消費，應將購物節主檔期移至淡季，讓商家在淡季也能獲得加成效益。11月中央即將發放新台幣1萬元消費金，台中285萬人就是285億元的潛在內需，希望市府回歸專業行銷，應優化活動內容，搶下285億元商機。

黃國榮則認為，演唱會與爵士音樂節活動性質不同，不能相互比較，活動內容的呈現本就是見仁見智，經發局長張峯源表示，第四季是買氣最強的時候，26萬店家參加購物節，對店家有所幫助，會討論持續優化活動。

台中市 盧秀燕 江肇國

延伸閱讀

盧秀燕爵士音樂節登台打鼓 秒變「靈異現場」…文化局回應了

響應台中綠美圖試營運 盧秀燕邀市民草地閱讀野餐

醫曝鄭麗文當選與中國無關 重點是「她」且藏兩大隱憂

影／盧秀燕恭喜鄭麗文當選國民黨主席 她強調「團結前進」

相關新聞

新建大樓公共基金提撥金太低不利修繕 白喬茵建議從高雄厝推動改善

高雄40年以上集合住宅多達554棟，老舊大樓修繕金額常讓住戶束手無策。議員白喬茵指出，新大樓建商依法提撥公共基金的金額太...

BLACKPINK黑粉曝演唱會真實面 流動廁所好恐怖像在30年前泰國海邊

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天吸引10萬黑粉朝聖；有網友在演唱會後PO出感想，指第一次到高雄看演唱會...

BLACKPINK吸引12萬粉絲 高雄夜市商圈業績增3成

韓團BLACKPINK重返高雄，演唱會前高市府預估可帶動3億元觀光產值，活動後高市經發局觀察發現，兩日場內外總計吸引12...

南國漫讀節開啟味蕾旅行「屏東100碗」10月21日揭曉

屏東縣政府文化處主辦的南國漫讀節，結合以美食領路首度推出「屏東100碗」，邀請10名橫跨飲食、設計、文化等領域的評審，尋...

星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏...

岡山土資場說明會突取消 居民怒抗議

高雄市府計畫在岡山區設公有土資場，昨臨時取消說明會，上百居民撲空，高舉布條怒喊「土資場滾出去！」。地方質疑距離社區太近，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。