BLACKPINK黑粉曝演唱會真實面 流動廁所好恐怖像在30年前泰國海邊

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天吸引10萬黑粉朝聖；有網友在演唱會後PO出感想，指第一次到高雄看演唱會嚇到，進、散場動線不佳，音響效果不好，平面區滿是汗臭味，最恐怖的是場館沒廁所，流動場所很恐怖，又臭又髒，像30年前泰國的海邊廁所。

聽完BLACKPINK演唱會的女網友在網路社群貼出感想，指第一次到高雄看演唱會嚇到，車子動線不好，進場散場動線不好，地上墊子沒鋪好易絆倒，尤其散場好危險，並質疑音效和電視畫質不好；且現場悶熱，每個人汗流浹背沒乾過到處都臭臭的。

女網友陳述在演唱會中最讓她嚇到的是「體育場沒有廁所！？」而是流動廁所，她解釋流動廁所沒關係，但是好髒好髒x100，好臭好多垃圾，沒有垃圾桶，到處是屎尿，亂七八糟好恐怖，每個人要想上廁所，開了門又換一間，但是每一間都一樣…，很像30年前小時候去泰國海邊的流動廁所。

女網友難以置信地說，「怎麼會這樣」，還貼出第一次的高雄演唱會令她心碎的圖案，最後安慰地說，「還好BP很可愛」。

貼文引發網友兩派論戰，有不少網友回應「世運主場館2樓就有廁所，場館裡有廁所啊」、「去還沒什麼人還很乾淨」、「世運裡面有廁所啊，每次去世運看表演的時候一直都在裡面上廁所的」、「廁所比百貨公司還乾淨欸」。

原PO回應解釋，「因為平面區搖滾區工作人員全部將人引導去流動廁所，左右兩邊都是這樣，沒有其他洗手間，只有流動廁所可上」。

有網友也陳述上流動廁所的恐怖經驗指「真的是嚇到直接寧可憋尿」、「在搖滾站區看到場內有廁所，但工作人員守著圍起來說僅限工作人員使用，問了5個工作人員都回答只有流動廁所」、「世運的音效真的不優，流動廁所更是嚇人」。

有網友則認為，演唱會平面區座位＋搖滾區的票不便宜，至少請清潔員稍微整理整理啊。原PO回應「BP主辦單位應該要重視衛生」。

另有網友回應聽完演唱會感想指，「BP演唱會真的很過癮，但看完後和朋友說寧可出國看，也不要再來高雄看演唱會，看不懂的交通管制，交警從離館場很遠的地方就開始禁止下車，所有車從很外圍就大塞車，平面座位區沒廁所，都是超級噁爛的流動廁所，整個平面區域又悶又熱臭到爆，平面區散場沒有引導」、「朋友在散場途中熱到快暈倒，蹲在路邊，這麼落魄狼狽的狀況還是第一次」。