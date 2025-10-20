BLACKPINK吸引12萬粉絲 高雄夜市商圈業績增3成

韓團BLACKPINK重返高雄，演唱會前高市府預估可帶動3億元觀光產值，活動後高市經發局觀察發現，兩日場內外總計吸引12萬粉絲，更為高雄夜市商圈帶來滿滿人潮，如六合、瑞豐、吉林等夜市人潮爆滿，許多粉色裝扮的歌迷留在高雄逛夜市、吃美食，這波「粉紅浪潮」讓攤商既開心又忙碌。

為迎接17日、18日兩天演唱會到來，「LIGHT UP 高雄IN PINK」帶動粉紅燈海熱潮，中央公園商圈舉辦前夜祭，交通局推出「BE BLINK!BE SAFE!」行人號誌彩蛋，多項城市應援讓歌迷印象深刻。

高市經發局發行50元商圈夜市優惠券，多處夜市人潮眾多。六合夜市總幹事詹金翰說，周五傍晚至周日深夜都有許多人潮，演唱會結束後的人潮更明顯，凌晨1、2點仍有消費者排隊不散，攤商忙到手都沒停過，六合夜市已成「國際級的粉絲補給站」。

吉林夜市主委陳浩陽觀察，演唱會散場後，夜市開始湧入許多穿粉色衣服、打扮時髦的年輕歌迷，珍珠奶茶、蚵仔煎、蒸餃、八寶冰等夜市知名美食都有排隊人龍，人潮、業績成長約3成。