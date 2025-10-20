南國漫讀節開啟味蕾旅行「屏東100碗」10月21日揭曉

屏東縣政府文化處主辦的南國漫讀節，結合以美食領路首度推出「屏東100碗」，邀請10名橫跨飲食、設計、文化等領域的評審，尋訪屏東各地的風味，精選出100碗最能代表屏東熱情與風土的美味，10月21日將揭曉，展開一場味蕾的閱讀之旅。

文化處表示，「屏東100碗」的10位評審包括飲食旅遊作家韓良憶、飲食文化研究者徐仲、AKAME主廚彭天恩；「鐵肺歌后」彭佳慧、藝人溫昇豪與小嫻（黃瑜嫻）、「型男主廚」陳鴻；以及有趣市集創辦人謝維智、音樂人盧律銘與拳擊國手賴主恩。以「旅行吃一碗，就愛上南國的熱情」為主題精神，評審每人10票（碗），最終票選出94家優質店家。

入榜店家展現屏東多樣飲食文化與地域風貌，東港鎮逾50年歷史、傳承三代老字號店家勇奪3碗，大受評審青睞；有4家店分別獲2碗肯定，橫跨麵食、甜品與傳統小吃，地域遍布屏北、屏中及屏南地區，勾勒出屏東的美好滋味，還有89間店家，獲1碗肯定。

文化處指出，南國漫讀節透過講座、走讀與工作坊，帶領大家閱讀屏東無限可能，今年呼應「跟著○△～去旅行」主軸，藉由「屏東100碗」，讓旅人從美食中感受土地溫度，透過美食串聯，認識屏東豐饒風土與人情。

完整「屏東100碗」入選名單，10月21日公布在屏東縣政府文化處官網及臉書，歡迎民眾上網留言，寫下心目中的屏東10碗、屏東100碗。