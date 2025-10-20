快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

澎湖消防小隊長晉升授階 陳光復勉擔責任護安全

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖縣陳光復今天為消防局小隊長晉升授階，期勉3位小隊長在新職務上持續精進專業、發揮領導力、以身作則，為澎湖帶來更安定的力量。

澎湖縣政府消防局小隊長晉升授階典禮，上午在消防局4樓簡報室舉行，陳光復親自為鄭光志、邱柏鈞、蔡吉人等3位晉升小隊長授階。消防局長許文光等人共同見證這份榮耀與責任的開始。

陳光復表示，小隊長是消防體系中承上啟下的重要幹部，此次晉升不僅是對他們過去努力與表現的肯定，更象徵著肩負起更大責任與挑戰的開始。勉勵3人未來在新職務上，持續精進專業、發揮領導力、以身作則，帶領團隊為澎湖帶來更安定的力量。

陳光復感謝消防局人員長年無怨無悔的付出，無論是日常的火災搶救、緊急醫療救護，或是重大活動期間的安全戒護，以及颱風期間24小時進駐災害應變中心的辛勞，都是為守護民眾生命財產安全。

陳光復說，面對極端氣候帶來的複合式災害挑戰，縣府持續透過災防演練、防災士的推動等，強化公私部門的救援能量與整體城市韌性。他強調，救災工作不只是政府的責任，而應是全民共同參與、齊心守護家園的行動。

澎湖消防局晉升小隊長鄭光志、邱柏鈞、蔡吉人等3人，將分派至救災救護指揮中心、望安與花嶼消防分隊服務。

澎湖縣 陳光復 災害 消防員

延伸閱讀

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

中正盃木球賽澎湖開打 17縣市逾500選手齊聚

監委陳景峻郭文東巡察 肯定澎湖近2年轉變及進步

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

相關新聞

星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏...

岡山土資場說明會突取消 居民怒抗議

高雄市府計畫在岡山區設公有土資場，昨臨時取消說明會，上百居民撲空，高舉布條怒喊「土資場滾出去！」。地方質疑距離社區太近，...

大高雄濫倒頻傳 議員籲設環保警隊

高雄市幅員廣闊，田寮、路竹與阿蓮等地違法棄置層出不窮，議員黃明太每年至少接獲逾10件陳情，深感環保局稽查人力有限、基層警...

藍封民進黨「高雄最後良心」的議員又出招 建議成立環保警察隊

高雄幅員寬廣，田寮、路竹及阿蓮等地不時傳出違法棄置案，議員黃明太每年至少接獲十件以上陳情，深感環保局稽查人力有限、基層員...

影／真實版龜兔賽跑宿命終局之戰屏東登場 結局出乎意料

屏東縣議員李世斌今天在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，這場賽事有18隻龜、12隻兔子參賽，歷經黨內初選、混合賽，最後共...

蔡其昌好忙 高雄行先陪邱議瑩吃蘿蔔糕、後跟賴瑞隆喝咖啡

中華職棒會長蔡其昌今南下高雄，中午受立委邱議瑩邀請，一起拜訪鳳山知名的「勇記無敵蘿蔔糕」，品嘗蘿蔔糕、臭豆腐等小吃，同框...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。