澎湖消防小隊長晉升授階 陳光復勉擔責任護安全

澎湖縣長陳光復今天為消防局小隊長晉升授階，期勉3位小隊長在新職務上持續精進專業、發揮領導力、以身作則，為澎湖帶來更安定的力量。

澎湖縣政府消防局小隊長晉升授階典禮，上午在消防局4樓簡報室舉行，陳光復親自為鄭光志、邱柏鈞、蔡吉人等3位晉升小隊長授階。消防局長許文光等人共同見證這份榮耀與責任的開始。

陳光復表示，小隊長是消防體系中承上啟下的重要幹部，此次晉升不僅是對他們過去努力與表現的肯定，更象徵著肩負起更大責任與挑戰的開始。勉勵3人未來在新職務上，持續精進專業、發揮領導力、以身作則，帶領團隊為澎湖帶來更安定的力量。

陳光復感謝消防局人員長年無怨無悔的付出，無論是日常的火災搶救、緊急醫療救護，或是重大活動期間的安全戒護，以及颱風期間24小時進駐災害應變中心的辛勞，都是為守護民眾生命財產安全。

陳光復說，面對極端氣候帶來的複合式災害挑戰，縣府持續透過災防演練、防災士的推動等，強化公私部門的救援能量與整體城市韌性。他強調，救災工作不只是政府的責任，而應是全民共同參與、齊心守護家園的行動。

澎湖消防局晉升小隊長鄭光志、邱柏鈞、蔡吉人等3人，將分派至救災救護指揮中心、望安與花嶼消防分隊服務。