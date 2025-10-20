BLACKPINK高雄開唱 帶動全市3億觀光產值

韓國女團BLACKPINK於18、19日重返高雄開唱，據市府統計，2天場內外人數總計突破12萬，並成功創造全市逾新台幣3億元觀光產值，展現演唱會經濟商機。

BLACKPINK相隔2年多重返高雄開唱，據市府統計，2天場內外人數總計突破12萬。另高雄捷運公司統計，高雄捷運18日全日總運量32萬3601人次，19日為28萬1511人次，其中18日運量為今年目前全年度最高。

市府經發局今天發布新聞稿表示，廣大粉絲帶來高雄夜市商圈消費人潮，如六合、瑞豐、吉林等夜市排隊人潮不斷，許多攤商業績成長至少3成。

經發局表示，此波BLACKPINK再訪高雄掀起的「粉紅浪潮」，帶動全市店家、商圈夜市、百貨旅宿等業，成功創造全市逾3億元觀光產值，展現演唱會經濟商機。

經發局長廖泰翔表示，此次BLACKPINK巡迴演唱會吸引全球關注，市府跨局處協力整合，希望帶給歌迷最難忘的演唱會體驗。

六合夜市總幹事詹金翰表示，2年多前BLACKPINK所帶來的效益就讓攤商們印象深刻，這個週末演唱會再次帶來驚人人潮，攤商忙得手都沒停過。許多粉絲拿著應援手燈在各攤商排隊消費，相當熱鬧。

吉林夜市主委陳浩陽說，週末許多穿粉色衣服的歌迷聽完演唱會就來吃宵夜，珍珠奶茶、蚵仔煎、蒸餃、八寶冰等店家都有排隊人龍，人潮成長約3成以上。

經發局表示，商圈夜市優惠券使用期限到明年2月28日，提醒歌迷把握時間使用。另外預告接下來包括11月的郭富城、伍佰、TWICE演唱會等，也將有響應優惠與活動陸續登場，粉絲們可拭目以待。