大高雄濫倒頻傳 議員籲設環保警隊

高雄市幅員廣闊，田寮、路竹與阿蓮等地違法棄置層出不窮，議員黃明太每年至少接獲逾10件陳情，深感環保局稽查人力有限、基層警對環保法規專業度不足，他建議設專責「環保警察隊」。警察局表示，涉及組織編制，須審慎研議。

25年前旗山溪爆發有害廢溶劑汙染事件，影響大高雄民生用水甚鉅，後續成立高屏溪河域管理委員會，設專責警力。

近日爆發廢棄物濫倒事件，議員黃明太經手陳情案數量眾多，有時是國有土地遭人濫倒廢棄物，或地主出租土地，說好蓋停車場卻沒蓋，被承租人違法堆放磚塊、瓦片或鋼筋等物品。有些找到行為人，有些則偷倒就跑了，只能追究地主責任。

黃明太說，案件常涉及國有財產署、農業局、地政局、環保局及警方等，各機關權責複雜；環保局稽查人力不足疲於奔命，第一線員警未接受專業訓練，不熟悉廢棄物清理法，須環保局協助才能製作筆錄移送法辦。

「萬一沒處理好，有可能死人！」黃明太強調，一般營建混合物危害不大，若是A類有害事業廢棄物如汞、銅、鉛等類汙泥，沒有固化就掩埋，會汙染地下水，對環境危害嚴重；環保局人力不足，建議警方抽出一部份人力，設環保警察隊。

環保局長張瑞琿坦言，稽查科北股僅17人，負責18個行政區，單一區面積可能比原高雄市還大。警察局長林炎田說，牽涉組織編制，需再研議；警方與環保局合作密切，只要認定廢棄物就會報地檢署指揮偵辦。