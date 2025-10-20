岡山土資場說明會突取消 居民怒抗議

高雄市府計畫在岡山區設公有土資場，昨臨時取消說明會，上百居民撲空，高舉布條怒喊「土資場滾出去！」。地方質疑距離社區太近，刻意分割小面積開發規避環評，擔心空汙、交通混亂及噪音。工務局表示，此案研擬中，會重視地方意見。

為解決營建廢土去處，市府擬在聖森路台糖土地設土資場，10月9日在岡山區公所邀議員及里長辦說明會，當日應竹圍里要求，昨在竹圍國小辦第二場說明會，但日期一改再改，周五晚間通知取消，多數里民不知情白跑一趟。

竹圍里長郭淑鈴說，市府擬分割三塊土地設土資場，可規避2公頃以上環評規範，大車出入頻繁、道路揚塵等問題都沒人監督，如何安心？市府只用一場半公開的說明會就強行設置，如何讓居民信任以後不會夾帶廢棄物進入土資場。

蘇姓居民說，高雄以往未設公有土資場，想必沒有管理辦法，設置前不應先進行可行性評估嗎？以竹圍里來說，是岡山人口最多的里，預定地距離住家太近，市府「且戰且走」、漠視民意。

議員方信淵說，竹圍里人口約8千多人，土資場預定地距離人口密集處的住家、學校約500公尺，土資場會產生道路揚塵等汙染疑慮，應優先考量設在舊垃圾掩埋場、已遷葬的墳墓用地或偏遠地區。

昨出席說明會民眾以反對者為主，但也有人認為若不設合法場地，會導致土方違法流竄至農地如美濃大峽谷，影響整體發展。