聽新聞
0:00 / 0:00

岡山土資場說明會突取消 居民怒抗議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市府規畫在岡山設置公有廢土堆置場，昨天的說明會無預警取消，反對居民高舉布條表達抗議。記者徐白櫻／攝影
高雄市府規畫在岡山設置公有廢土堆置場，昨天的說明會無預警取消，反對居民高舉布條表達抗議。記者徐白櫻／攝影

高雄市府計畫在岡山區設公有土資場，昨臨時取消說明會，上百居民撲空，高舉布條怒喊「土資場滾出去！」。地方質疑距離社區太近，刻意分割小面積開發規避環評，擔心空汙、交通混亂及噪音。工務局表示，此案研擬中，會重視地方意見。

為解決營建廢土去處，市府擬在聖森路台糖土地設土資場，10月9日在岡山區公所邀議員及里長辦說明會，當日應竹圍里要求，昨在竹圍國小辦第二場說明會，但日期一改再改，周五晚間通知取消，多數里民不知情白跑一趟。

竹圍里長郭淑鈴說，市府擬分割三塊土地設土資場，可規避2公頃以上環評規範，大車出入頻繁、道路揚塵等問題都沒人監督，如何安心？市府只用一場半公開的說明會就強行設置，如何讓居民信任以後不會夾帶廢棄物進入土資場。

蘇姓居民說，高雄以往未設公有土資場，想必沒有管理辦法，設置前不應先進行可行性評估嗎？以竹圍里來說，是岡山人口最多的里，預定地距離住家太近，市府「且戰且走」、漠視民意。

議員方信淵說，竹圍里人口約8千多人，土資場預定地距離人口密集處的住家、學校約500公尺，土資場會產生道路揚塵等汙染疑慮，應優先考量設在舊垃圾掩埋場、已遷葬的墳墓用地或偏遠地區。

昨出席說明會民眾以反對者為主，但也有人認為若不設合法場地，會導致土方違法流竄至農地如美濃大峽谷，影響整體發展。

延伸閱讀

影／公辦說明會臨時取消 岡山居民抗議怒喊「土資場滾出去」

高雄乘風而騎岡山場 千人體驗獨特空軍文化

每逢中秋佳節 高雄岡山回收阿伯「知名不具」捐錢送愛

廢土風暴引發建築工地停擺 高市議會研議修訂自治條例解套

相關新聞

蔡其昌好忙 高雄行先陪邱議瑩吃蘿蔔糕、後跟賴瑞隆喝咖啡

中華職棒會長蔡其昌今南下高雄，中午受立委邱議瑩邀請，一起拜訪鳳山知名的「勇記無敵蘿蔔糕」，品嘗蘿蔔糕、臭豆腐等小吃，同框...

藍封民進黨「高雄最後良心」的議員又出招 建議成立環保警察隊

高雄幅員寬廣，田寮、路竹及阿蓮等地不時傳出違法棄置案，議員黃明太每年至少接獲十件以上陳情，深感環保局稽查人力有限、基層員...

影／真實版龜兔賽跑宿命終局之戰屏東登場 結局出乎意料

屏東縣議員李世斌今天在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，這場賽事有18隻龜、12隻兔子參賽，歷經黨內初選、混合賽，最後共...

星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏...

岡山土資場說明會突取消 居民怒抗議

高雄市府計畫在岡山區設公有土資場，昨臨時取消說明會，上百居民撲空，高舉布條怒喊「土資場滾出去！」。地方質疑距離社區太近，...

大高雄濫倒頻傳 議員籲設環保警隊

高雄市幅員廣闊，田寮、路竹與阿蓮等地違法棄置層出不窮，議員黃明太每年至少接獲逾10件陳情，深感環保局稽查人力有限、基層警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。