星期評論／黑心大腸事件 勿忘屏縣府黑心油教訓

屏東縣11年前強冠黑心油事件，縣府起初未重視老農檢舉，監院糾正、民怨難熄使5名局處長請辭下台負責，類似情況再上演，今年屏東黑心豬大腸流向各地，綠委揭發中央早接獲檢舉、卻隔4個月空窗才封存下架，如何讓人民感受政府重視食安？

黑心油事件、黑心豬大腸，都在中秋前夕爆發。11年前強冠黑心油案，源自老農發現竹田鄉地下油廠排出惡臭不明液體，透過朋友向台中警方舉報，揭發黑心油案，更引發一連串後續效應。

根據當時監察院彈劾報告，屏東縣府環保局、衛生局、城鄉處、農業處與地政處承辦人員，罔顧民眾9次檢舉地下工廠的違規行徑，囿於「本位主義消極應付處事，欠缺橫向聯繫，且環保局對於郭姓累犯個案視若無睹，僅以汙染水溝裁罰1200、3000元、後以農地違規使用裁罰6萬元敷衍了事」。

監察院報告指出，突顯縣府顯漠視縣民陳情案件、府內現行相關列管追蹤機制過於鬆散，未發揮應有的管制考核功效，導致民怨難解，釀成重大食安風暴。

11年過後，屏東又再發生食安危機，百威食品公司登記在台北市，但在屏東租賃加工場所涉使用工業用雙氧水漂白豬大腸後，賣到高雄、屏東、桃園與台北等地，有綠營立委質詢揭露，食藥署早在今年6月接獲檢舉，卻直到10月展開行動封存。

食藥署長姜至剛答詢時稱，這是一起相當嚴密組織犯罪、是為保全證據，檢方也一貫偵查不公開為由拒說明，但究竟有無及時攔阻、多少問題大腸吃下肚？對於問題食品流向、查封後續因應等是大眾最為關切，未能給民眾清楚交代。

食安五環包括源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重黑心廠商責任與全民監督責任，從黑心油到黑心大腸，食安五環一再出現漏洞，代表預警體系螺絲早已鬆懈，更別忘了黑心油帶給屏縣府的教訓，既察覺不肖業者殘害食安，就應盡全力阻止風暴擴大。