藍封民進黨「高雄最後良心」的議員又出招 建議成立環保警察隊
高雄幅員寬廣，田寮、路竹及阿蓮等地不時傳出違法棄置案，議員黃明太每年至少接獲十件以上陳情，深感環保局稽查人力有限、基層員警對環保法規專業度又不足，建議設置專責的「環保警察隊」，加強執法、遏止歪風。警察局表示，涉及組織編制，須進一步審慎研議。
25年前旗山溪爆發有害廢溶劑汙染事件，影響大高雄民生用水甚鉅，後續成立高屏溪河域管理委員會，設置專責警力。
針對近日不斷爆發的廢棄物濫倒事件，議員黃明太經手的陳情案數量眾多，有時是國有土地遭人濫倒廢棄物，或者地主出租土地，說好的停車場沒蓋，卻被承租人違法堆放磚塊、瓦片或鋼筋等營建廢棄物。有些可以找到行為人，有時是偷倒了就跑，只能追究地主責任。
黃明太說，廢棄物相關案件常涉及國有財產署、農業局、地政局、環保局及警方等單位，各機關權責複雜；環保局稽查人力不足疲於奔命，第一線員警未接受專業訓練，不熟悉廢清法，必須有環保局協助才能製作筆錄移送法辦。
「萬一沒處理好，有可能死人！」黃明太強調，一般營建混合物對環境危害不大，若是A類有害事業廢棄物如汞汙泥、銅汙泥或鉛汙泥等類有害事業廢棄物，沒有固化就掩埋，會直接汙染地下水，對環境危害很嚴重；環保局人力不足，建議警方抽出一部份人力，設置環保警察隊。
環保局長張瑞琿坦言，稽查科北股僅17人，負責18個行政區。警察局長林炎田說，因牽涉組織編制，需要進一步研議；警方跟環保局合作密切，只要認定廢棄物就會報請地檢署指揮偵辦。
