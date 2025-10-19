快訊

羅浮宮驚傳搶案！第一批訪客剛入館「急封鎖閉館」 3蒙面搶匪劫9珠寶

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

影／真實版龜兔賽跑宿命終局之戰屏東登場 結局出乎意料

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
真實版龜兔賽跑登場，龜先比初賽。記者劉星君／攝影
真實版龜兔賽跑登場，龜先比初賽。記者劉星君／攝影

屏東縣議員李世斌今天在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，這場賽事有18隻龜、12隻兔子參賽，歷經黨內初選、混合賽，最後共2隻兔子、4隻龜進入決賽，決賽結果出爐，最後由兔子奪冠、兩隻龜分別獲得亞軍與季軍，結局出乎意料。

真實版龜兔賽跑超刺激，李世斌說，這是第二次舉辦龜兔賽跑，報名比賽時，一開始龜選手很快就額滿，兔子選手起初只有3隻，他只好在臉書發短影音徵求兔子選手，到最後共有12隻兔子選手參賽，18隻龜選手，且報名的都有到場，都沒有缺席。

今天比賽規則，現場共有6個賽道，每個賽道長約5公尺，要先歷經「黨內初選」，18隻龜，分三組初賽，每組取前兩名，參加混合賽。兔子有12隻，分兩組每組取其三名，參加混合賽。

混合賽後再選出最快的進入決賽，共有2隻兔子、4隻龜進入決賽，最後由兔子「皮皮」拿下冠軍，亞軍、季軍由不同年齡的蘇卡達象龜獲得，前三名飼主可獲得全聯禮券獎勵。獲得冠軍的兔子「皮皮」，飼主養約3年，也不知道會拿下第一名，一開始發揮有點失常，「皮皮」是荷蘭侏儒兔。

比賽過程中，飼主為了讓龜、兔能夠完成跑完賽道，使出各種招數，有的兔子不跑就是不跑，有的龜爬到一半就快抵達終點了，就突然往回走，讓飼主好無奈。

縣議員何春美也帶著她養的4隻龜參賽，還特別製作春的貼紙貼在龜殼上。也有台南來參加的飼主，第一次帶著寵物兔兔遠征屏東來比賽，也有高雄朋友得知有龜兔賽跑，帶著蘇卡達象龜來觀摩賽事，場面刺激又逗趣。

縣議員李世斌說，每年10月4日世界動物日，他因故順延到今日舉辦，希望透過舉辦活動，讓大家互相交流，愛護伴侶動物也保護野生動物，生態多元。現場除了重頭戲龜兔賽跑外，還有市集攤位可以逛，也有獸醫師到場提供健檢服務。

真實版龜兔賽跑登場，第一名由兔子拿下，第二、第三都是龜獲得。記者劉星君／攝影
真實版龜兔賽跑登場，第一名由兔子拿下，第二、第三都是龜獲得。記者劉星君／攝影
真實版龜兔賽跑登場，龜與兔混合賽。記者劉星君／攝影
真實版龜兔賽跑登場，龜與兔混合賽。記者劉星君／攝影
屏東縣議員李世斌今在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，歷經初賽、混合賽，決賽由右一賽道兔子「皮皮」拿下冠軍，亞軍由左二賽道的龜獲得，季軍則是右三賽道龜拿下。記者劉星君／攝影
屏東縣議員李世斌今在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，歷經初賽、混合賽，決賽由右一賽道兔子「皮皮」拿下冠軍，亞軍由左二賽道的龜獲得，季軍則是右三賽道龜拿下。記者劉星君／攝影
真實版龜兔賽跑登場，接著兔子比初賽。記者劉星君／攝影
真實版龜兔賽跑登場，接著兔子比初賽。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員 動物

延伸閱讀

基隆城市半程馬拉松開跑！近4千人奔馳山海路線 感受到海港城風情

7年詩作集一書！理解鰭與傷的反覆 ── 專訪作家紅紅《和鏡子說話像一隻鬥魚》

實驗室小英雄守護科研品質 新北動保處稽查動物福祉

日韓最紅「戀愛16型人格測驗」快跟上！3分鐘精準診斷理想型　惡魔天使反差萌、忠犬可愛被愛

相關新聞

影／真實版龜兔賽跑宿命終局之戰屏東登場 結局出乎意料

屏東縣議員李世斌今天在屏東市千禧公園舉辦真實版龜兔賽跑，這場賽事有18隻龜、12隻兔子參賽，歷經黨內初選、混合賽，最後共...

蔡其昌好忙 高雄行先陪邱議瑩吃蘿蔔糕、後跟賴瑞隆喝咖啡

中華職棒會長蔡其昌今南下高雄，中午受立委邱議瑩邀請，一起拜訪鳳山知名的「勇記無敵蘿蔔糕」，品嘗蘿蔔糕、臭豆腐等小吃，同框...

BP女神ROSÉ吃這款鳳梨酥讓黑粉瘋搶 網提醒河道上蹭風小心被詐

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天在高雄世運主場館登場，吸引10萬黑粉湧入朝聖，昨晚首場女神ROSÉ在S...

涼山情歌聞名 瑪家鄉涼山部落90年遷移記憶展 屏東原百貨展出

推動原鄉文化傳承與歷史記憶保存，今年是屏東縣瑪家鄉涼山部落遷移90年，部落族人們蒐集老照片、訪談耆老，將部落的遷移史透過...

影／公辦說明會臨時取消 岡山居民抗議怒喊「土資場滾出去」

為解決高雄營建廢土去處問題，高市府計畫在北高雄岡山籌設公有土資場，今早在竹圍國小舉辦說明會，上百居民到場得知臨時取消，高...

BLACKPINK湧現粉紅人潮 捷運總運量突破33萬創新高

韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好，在捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。