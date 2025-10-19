蔡其昌好忙 高雄行先陪邱議瑩吃蘿蔔糕、後跟賴瑞隆喝咖啡

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中華職棒會長蔡其昌（右）今天安排高雄行程，下午與立委賴瑞隆（左）在愛河畔喝咖啡。圖／賴瑞隆服務處提供
中華職棒會長蔡其昌（右）今天安排高雄行程，下午與立委賴瑞隆（左）在愛河畔喝咖啡。圖／賴瑞隆服務處提供

中華職棒會長蔡其昌今南下高雄，中午受立委邱議瑩邀請，一起拜訪鳳山知名的「勇記無敵蘿蔔糕」，品嘗蘿蔔糕、臭豆腐等小吃，同框討論棒球趣事。行程結束後又與爭取市長提名的立委賴瑞隆同框在愛河灣喝咖啡，交流演唱會及棒球等活動對城市發展的影響。

今天下午1時30分，蔡其昌與邱議瑩約在高雄知名小吃店碰面，兩人與統一獅前啦啦隊長「標哥」何信標及球迷朋友一起吃美食，蔡還在粉紅色球棒上簽名贈送店家留念，並呼籲球迷多多進場看球，支持職棒。

因有球迷希望南部能蓋大巨蛋和增加一組球場數量。邱議瑩說，曾經參訪日本北海道火腿鬥士隊的主場，大巨蛋結合造鎮計畫，是可推動的方向之一；另會盤點公有或國營閒置土地，結合民間企業認養，提供更多合適的打球空間。

下午3時左右，蔡其昌轉赴賴瑞隆邀約，兩人在愛河附近喝咖啡。這兩天，韓國天團BLACKPINK重返高雄掀起粉紅旋風，演唱會帶來的經濟效益成為兩人談論話題。

賴瑞隆說，國際團體對城市條件給予高雄高度肯定，從場館、交通動線、產業能量到觀光景點，高雄已逐步建立舉辦國際級活動的完整體系。他希望在205兵工廠新設大巨蛋，培育專業人才，並整合飯店、餐飲、交通等觀光產業支撐鏈，將高雄打造為世界級盛事之都，讓全球粉絲因為展演愛上高雄、認識台灣。

立委邱議瑩（左三）帶路，招待中華職棒會長蔡其昌（左二）品嘗美食。圖／邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩（左三）帶路，招待中華職棒會長蔡其昌（左二）品嘗美食。圖／邱議瑩服務處提供

蔡其昌 賴瑞隆 大巨蛋

