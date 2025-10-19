海象不佳 金門小三通10/20部分停航

受海象不佳影響，金門小三通往返廈門航班明天中午12時前雙向停航，泉州往返金門航班則是上午部分停航。金門縣港務處提醒，旅客在搭船前，應預先向船公司確認航班。

氣象署表示，未來一週會受東北季風影響，今天至21日還有颱風風神外圍環流共伴降雨，明天和後天是相對台灣較近的時間，降雨最盛，海面上易有強降雨。根據中央氣象署網站，金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

金門縣港務處今天表示，小三通客運因受金廈泉海域海象不佳影響，金門往返廈門航班明天中午12時前雙向停航，在金泉航線部分，上午8時30分自泉州至金門航班停航，上午9時50分從金門到泉州航班停航，其餘航班將視天候狀況再行公告。

港務處提醒，旅客應在搭船前，預先向船公司確認航班，若有疑問可洽詢金門縣港務處「082-324280」。