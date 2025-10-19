BP女神ROSÉ吃這款鳳梨酥讓黑粉瘋搶 網提醒河道上蹭風小心被詐

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
舊振南臉書官網貼文感謝ROSÉ喜歡舊振南的鳳梨酥。圖／取自臉書官網
舊振南臉書官網貼文感謝ROSÉ喜歡舊振南的鳳梨酥。圖／取自臉書官網

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站連2天在高雄世運主場館登場，吸引10萬黑粉湧入朝聖，昨晚首場女神ROSÉ在SOLO前吃鳳梨酥、配50嵐手搖飲的影片讓黑粉瘋狂，有網友揭曉這款鳳梨酥出自高雄知名餅舖舊振南，引發黑粉瘋搶，有網友提醒河道上一堆蹭鳳梨酥的小心被詐。

BP女神ROSÉ昨晚在高雄世運主場館首場演唱會，在solo演出前，在舞台後方，坐著車子要從台下現身時，趁空檔拿取整盤鳳梨酥，拿了一塊鳳梨酥咬了一口，睜大眼後又閉上眼，吃播表情陶醉，緊接著又拿起有著50嵐標記的手搖飲啜了一口飲料，女神短短幾秒的吃播影片，讓全網瘋狂，紛紛猜到到底哪一家品牌的鳳梨酥深受女神青睞。

有網友揭曉鳳梨酥的「品牌真實面目」，出自高雄知名餅舖舊振南，讓一堆網友紛紛上網搶購或奔實體店購買。

今天上午有網友貼文提醒，舊振南自己就有官網，可以線上訂購宅配，現在河道上一堆蹭ROSÉ的鳳梨酥詐騙，一開始想騙是自己的品牌騙不成，又改騙說他們代購「舊振南」，一直貼蝦皮導購連結，下面還會有很多假帳號附和，呼籲大家要小心，要買就去專櫃買，不然就去「舊振南」官網訂，小心詐騙！

舊振南官網也貼文感動分享ELLE的新聞報導連結，貼文指，百年漢餅心意，征服國際味蕾！是我們獻給世界的台灣美好！再次感謝ROSÉ喜歡舊振南的鳳梨酥，祝BLACKPINK今晚演出成功！

高市警方則指，目前未接獲買到非ROSÉ所吃的鳳梨酥遭詐騙的案件，提醒民眾要買可到商品官網或實體店購買，避免遭詐騙。

