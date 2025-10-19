鄭麗文當選 高雄藍營新生代重量級議員擔憂「紅統」標籤上身

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員白喬茵（左）、邱于軒（右）兩人都曾公開表態支持郝龍斌（中），上月陪同出席左營果貿說明會，兩人都很擔憂鄭麗文的親中立場會讓基層民代被貼上紅、統標籤。本報資料照
國民黨主席選舉落幕，在鄭麗文當選後，高雄新生代議員之中，砲火猛烈且戰力十足的議員白喬茵、邱于軒陸續表達個人擔憂。邱于軒表示，鄭麗文的兩岸政策比較親中，在高雄容易被貼上紅統標籤，另擔心鄭的藍白合的主張會導致國民黨因此消滅本身的元氣。

邱于軒對於鄭麗文的當選表達恭喜，並提出一項期待及兩大擔憂。期許部分，針對未來2026、2028選舉，鄭麗文曾說會進駐南台灣。邱于軒說，她期待鄭麗文有實際行動，讓整個南部戰力可以團結起來，這對2026、 2028選舉有幫助。

邱于軒擔憂說，鄭麗文的兩岸政策比較激進、甚至是親中，「這點對我們在高雄，尤其深綠選區上面，很容易被貼上紅統標籤」。此外，她個人認為所謂藍白合是集結在野的力量，但鄭麗文說出「該讓就讓」，這不免讓她擔心，像是新北這種真正的優勢選區也要讓嗎？真的要讓嗎？讓的程度會不會同時消滅了中國國民黨本身自己的元氣。

昨晚白喬茵受訪也表示，她希望新任黨主席不要再把國民黨拖進「親共」泥淖，讓基層民代不停地費力撕標籤；呼籲新任主席公開場合發言謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，「這艘船不好開，但起碼得想辦法避開顯眼的冰山」。

高雄市議員邱于軒在國民黨黨主席選前支持郝龍斌，對於選舉結果表達兩大憂心，擔心新科黨主席的親中論述及未來藍白合的執行方式。本報資料照
鄭麗文 邱于軒 國民黨 藍白合 標籤 兩岸政策

