涼山情歌聞名 瑪家鄉涼山部落90年遷移記憶展 屏東原百貨展出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年是屏東縣瑪家鄉涼山部落遷移90年，部落族人們蒐集老照片、訪談耆老，將部落的遷移史透過文字、影像記錄，展出「樹起涼憶──涼山部落90周年遷移記憶展」，即起到今年12月底在屏東原百貨展出。記者劉星君／攝影
今年是屏東縣瑪家鄉涼山部落遷移90年，部落族人們蒐集老照片、訪談耆老，將部落的遷移史透過文字、影像記錄，展出「樹起涼憶──涼山部落90周年遷移記憶展」，即起到今年12月底在屏東原百貨展出。記者劉星君／攝影

推動原鄉文化傳承與歷史記憶保存，今年是屏東縣瑪家鄉涼山部落遷移90年，部落族人們蒐集老照片、訪談耆老，將部落的遷移史透過文字、影像記錄，展出「樹起涼憶──涼山部落90周年遷移記憶展」，即起到今年12月底在屏東原百貨展出。

想到涼山部落，外界一想到是「涼山特勤隊」，是陸軍航特部高空特種勤務隊，是台灣唯一具三棲滲透特種作戰能力的特種部隊，也有「涼山鬼」的稱號，因軍隊駐紮在涼山村鄰近，有涼山的相關稱號。

另外就是耳熟能詳的「涼山情歌」傳唱半世紀，最初是救國團虎嘯戰鬥營的隊歌，由當時涼山國小校長羅萬斗（已故）編寫，歌曲傳達對心上人的思念，也蘊含對故鄉土地與原住民文化的濃厚情感。

這些都紀錄在涼山部落遷移記憶90年周策展。原民處表示，遷移史，是前人一步一腳印實踐出土地史。涼山部落源自於舊瑪家、舊排灣、平和部落，從一開始三個部落爭執吵架到和平共存，不再仇視，展現共存歷程與對土地認同，到成為「我們都是涼山人，不分你我，彼此相愛，互相包容」。

原民處表示，族人足履所及每塊土地，都留下了不滅生活痕跡，深藏在耆老的故事與祭儀文化。涼山族人走出部落，來到屏東原百貨，將部落遷移90年的族群共存與共好，讓大眾認識。

展覽也呈現涼山部落族人的視角寫出涼山部落遷移史新篇。屏東縣瑪家鄉8個村落，瑪家、北葉村、涼山村、佳義村、三和村等5個村落，與因八八風災遷移至此禮納里部落（包含瑪家鄉的瑪家部落、三地門鄉的大社部落和霧台鄉的好茶部落）。

展出的老照片，瑪家鄉涼山部落小朋友到場看展，在老照片中發現親戚照片。記者劉星君／攝影
今年是屏東縣瑪家鄉涼山部落遷移90年，部落族人們蒐集老照片、訪談耆老，將部落的遷移史透過文字、影像記錄，展出「樹起涼憶──涼山部落90周年遷移記憶展」，開幕時涼山部落青年會演唱古謠。記者劉星君／攝影
今年是屏東縣瑪家鄉涼山部落遷移90年，部落族人們蒐集老照片、訪談耆老，將部落的遷移史透過文字、影像記錄，展出「樹起涼憶──涼山部落90周年遷移記憶展」，也重現來到涼山部落都會經過的涼山隧道。記者劉星君／攝影
