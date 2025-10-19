影／公辦說明會臨時取消 岡山居民抗議怒喊「土資場滾出去」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山擬設土資場，許多竹圍居民不認同，在連署書上簽名反達反對。記者徐白櫻／攝影
岡山擬設土資場，許多竹圍居民不認同，在連署書上簽名反達反對。記者徐白櫻／攝影

為解決高雄營建廢土去處問題，高市府計畫在北高雄岡山籌設公有土資場，今早在竹圍國小舉辦說明會，上百居民到場得知臨時取消，高舉抗議布條怒喊「我們要健康、土資場滾出去！」

高市府擬在岡山區聖森路一處台糖土地設置廢棄土處理場，10 月9日在岡山公所邀集議員及里長舉辦說明會，當日應竹圍里要求，今日再度在竹圍國小舉辦公開說明會，豈料日期一改再改，且周五晚間又通知取消，多數里民不知情，根據社群發布的訊息如期參加，抵達後發現臨時取消，怒氣衝天。

竹圍里長郭淑鈴質疑，她並非反對設置土資場，但這處預定地是台糖土地，市府擬分割成三塊土地設置，這樣做會規避2公頃以上環評規範，交通、空汙等問題都沒有人監督，如何讓居民放心？市府只用一場半公開的說明會就要強行設置，如何讓居民信任以後絕對不會夾帶廢棄物？

蘇姓居民說，高雄只有私立土資場，沒有設過公有土資場，想必也沒有管理辦法，難道設置前不應該先進行可行性評估嗎？以竹圍里來說，不僅是岡山人口最多的里，預定地距離又住家太近，市府不能「且戰且走」強行推動、漠視民意。

議員方信淵到場聲援，他表示。竹圍里人口約8千多人，土資場預定地距離人口密集處的住家、學校約500公尺，土資場會產生道路揚塵等項汙染疑慮，應該優先考量舊垃圾掩埋場、已遷葬的墳墓用地或偏遠地區設置。

抗議民眾踴躍在連署書上簽名，連署書強調，土方運送裝卸及處理過程可能會導致空氣品質下降，造成空氣汙染，另外雨水或地表逕流水及車輛清水可能造成水汙染，堆置場內的機械運轉、車輛進出，也會產生噪音與震動，要求市府暫停審查、撤回許可。

今天現場聚集不少反對者，但說明會訊息在社群網路公告後，也有人認同。認同派主張，政府不設置土資場會導致土方違法流竄至美濃大峽谷等地，影響整體建設及發展。

針對今日說明會臨時取消一事，岡山區公所表示，配合業務主管機關辦理相關作業，會將居民意見反映上去。

高雄市府規畫在岡山設置公有廢土堆置場，今早10時原擬在竹圍國小舉辦說明會，但因故取消，居民氣憤舉布條喊反對到底。記者徐白櫻／攝影
高雄市府規畫在岡山設置公有廢土堆置場，今早10時原擬在竹圍國小舉辦說明會，但因故取消，居民氣憤舉布條喊反對到底。記者徐白櫻／攝影
高雄市府有意在岡山區一處台糖土地設置公立土資場，表達反對的竹圍居民在預定地上張掛抗議布條。圖／居民提供
高雄市府有意在岡山區一處台糖土地設置公立土資場，表達反對的竹圍居民在預定地上張掛抗議布條。圖／居民提供
上百民眾反對在岡山區竹圍里設置土資場，自製布條表達抗議。記者徐白櫻／攝影
上百民眾反對在岡山區竹圍里設置土資場，自製布條表達抗議。記者徐白櫻／攝影
高雄市府規畫在岡山設置公有廢土堆置場，今早10時原擬在竹圍國小舉辦說明會，但因故取消，居民氣憤舉布條喊反對到底。記者徐白櫻／攝影
高雄市府規畫在岡山設置公有廢土堆置場，今早10時原擬在竹圍國小舉辦說明會，但因故取消，居民氣憤舉布條喊反對到底。記者徐白櫻／攝影

