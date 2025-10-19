聽新聞
0:00 / 0:00

BLACKPINK湧現粉紅人潮 捷運總運量突破33萬創新高

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供

韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好，在捷運、接駁車及返鄉專車齊發下順利疏散，成為這場演唱會背後的無名功臣。

高捷表示，為因應大量粉絲湧入，捷運公司自上午起即啟動人流監控與站務管制機制，透過即時監控各站出入口流量，並在演唱會結束後啟動疏運預案，加密班次為每3至5分鐘一班，同時加派站務與保全人員引導人潮，確保散場動線順暢。

交通局指出，紅線R17世運站今日全天運量達32萬人次，全日捷運總運量突破33萬人，晚間返程高峰時段，往返高鐵左營站與台鐵新左營站的免費接駁車共動員50輛，疏運超過1萬人次，成功分擔捷運人潮壓力。主辦單位也加開返鄉專車，協助外地粉絲迅速離場。

這是BLACKPINK第二次登陸高雄，交通局分析，19至30歲族群比率較上次演唱會增加 7%，使用機車前往會場的比率則下降14%，顯示越來越多粉絲傾向選擇捷運或接駁車前往。根據交通即時觀測數據，活動期間周邊車流量雖比平日增加16%，但多為臨時接送車輛，整體交通仍維持可控。

交通局提醒，演唱會期間軍校路雙向禁止臨停接送，警方已加強取締，若有接送需求，可改至生態園區站、都會公園站臨停接送，動線更順暢也更安全。

交通局呼籲，明天還有第二場演出，預估人潮仍將爆滿，建議民眾多利用公共運輸，不僅可避開塞車，也能順道暢遊高雄城市景點，讓BLACKPINK帶來粉紅熱潮延續成城市的魅力與驕傲。

韓國女團BLACKPINK昨晚高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場開唱，首場吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供
韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場開唱，首場吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好。圖／交通局提供

捷運公司 演唱會 粉絲

延伸閱讀

BLACKPINK開唱 高捷世運站疏運32萬人次

BLACKPINK高雄開唱吸5萬粉絲 場外「漏音區」千人野餐應援

BLACKPINK高雄開唱 歌迷買不到票「搬椅子布墊場外野餐應援」

BLACKPINK高雄開唱炸裂「粉色港都」Rosé突爆「死語」全場驚呆！

相關新聞

高雄「小綠人」僅設3成 議員：六都倒數

高雄有5803處號誌化路口，設「小綠人」行人號誌約僅3成，今年上半年行人交通死亡數20人，議員質疑每年編2千萬元、年增1...

BLACKPINK湧現粉紅人潮 捷運總運量突破33萬創新高

韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好，在捷運...

半島世界歌謠祭！跨國民謠、搖滾聯手 嗨翻恆春

2025半島世界歌謠祭重頭戲昨晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家...

「轉彎比考照難！」高雄旗山設行人庇護島 車輛事故頻傳

旗山區高灘地停車場上月完工啟用，新設聯通道和堤外道路形成大型路口，設置行人庇護島後發生多起碰撞，議員質疑庇護島導致車輛右...

BLACKPINK高雄開唱吸5萬粉絲 場外「漏音區」千人野餐應援

韓國女團BLACKPINK世界巡演「DEADLINE」高雄場今晚在世運主場館登場，吸引超過5萬名粉絲進場，場外同樣熱鬧非...

半島世界歌謠祭 金曲歌手戴曉君攜手民謠藝師跨界彈唱

2025半島世界歌謠祭重頭戲今18日晚間在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師與小朋友，以及長期深耕澳洲的日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。