BLACKPINK湧現粉紅人潮 捷運總運量突破33萬創新高

韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好，在捷運、接駁車及返鄉專車齊發下順利疏散，成為這場演唱會背後的無名功臣。

高捷表示，為因應大量粉絲湧入，捷運公司自上午起即啟動人流監控與站務管制機制，透過即時監控各站出入口流量，並在演唱會結束後啟動疏運預案，加密班次為每3至5分鐘一班，同時加派站務與保全人員引導人潮，確保散場動線順暢。

交通局指出，紅線R17世運站今日全天運量達32萬人次，全日捷運總運量突破33萬人，晚間返程高峰時段，往返高鐵左營站與台鐵新左營站的免費接駁車共動員50輛，疏運超過1萬人次，成功分擔捷運人潮壓力。主辦單位也加開返鄉專車，協助外地粉絲迅速離場。

這是BLACKPINK第二次登陸高雄，交通局分析，19至30歲族群比率較上次演唱會增加 7%，使用機車前往會場的比率則下降14%，顯示越來越多粉絲傾向選擇捷運或接駁車前往。根據交通即時觀測數據，活動期間周邊車流量雖比平日增加16%，但多為臨時接送車輛，整體交通仍維持可控。

交通局提醒，演唱會期間軍校路雙向禁止臨停接送，警方已加強取締，若有接送需求，可改至生態園區站、都會公園站臨停接送，動線更順暢也更安全。