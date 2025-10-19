BLACKPINK開唱 高捷世運站疏運32萬人次

中央社／ 高雄18日電

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄國家體育場（世運主場館）開唱，今天場內外即時人數達6萬3000人，高雄捷運R17世運站全日運量約32萬人次。

根據高雄捷運公司統計，今天世運站全日運量約32萬人次，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

高雄市交通局表示，BLACKPINK重返世運開唱吸引大量歌迷參與，今日場內外即時人數達6萬3000人，全日公共運輸運量達33萬人次，民眾進、離場秩序良好。

交通局新聞稿指出，散場接駁車往返高鐵左營站、台鐵新左營車站，總計約50輛、破1萬人次，有效分流捷運人潮。主辦單位也配合開設返鄉專車，服務歌迷加速散場效率。

交通局說明，此次演唱會是BLACKPINK第2次登陸高雄，粉絲年齡層分佈上有別於前次演唱會，19至30歲族群增加7%，使用機車前往會場比例下降14%。

此外，交通量即時觀測數據顯示，周邊交通量較歷史均值增加16%，多為臨停接送車輛。

交通局強調，軍校路雙向禁止臨停接送，將加強取締，明日演唱會建議「搭捷運、不開車、少騎車」，如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送。

捷運公司 演唱會 BLACKPINK

延伸閱讀

BLACKPINK高雄開唱 歌迷買不到票「搬椅子布墊場外野餐應援」

BLACKPINK高雄開唱炸裂「粉色港都」Rosé突爆「死語」全場驚呆！

BLACKPINK世界首演高雄開唱 上萬粉絲擠爆

延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

相關新聞

高雄「小綠人」僅設3成 議員：六都倒數

高雄有5803處號誌化路口，設「小綠人」行人號誌約僅3成，今年上半年行人交通死亡數20人，議員質疑每年編2千萬元、年增1...

BLACKPINK湧現粉紅人潮 捷運總運量突破33萬創新高

韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好，在捷運...

半島世界歌謠祭！跨國民謠、搖滾聯手 嗨翻恆春

2025半島世界歌謠祭重頭戲昨晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家...

「轉彎比考照難！」高雄旗山設行人庇護島 車輛事故頻傳

旗山區高灘地停車場上月完工啟用，新設聯通道和堤外道路形成大型路口，設置行人庇護島後發生多起碰撞，議員質疑庇護島導致車輛右...

BLACKPINK高雄開唱吸5萬粉絲 場外「漏音區」千人野餐應援

韓國女團BLACKPINK世界巡演「DEADLINE」高雄場今晚在世運主場館登場，吸引超過5萬名粉絲進場，場外同樣熱鬧非...

半島世界歌謠祭 金曲歌手戴曉君攜手民謠藝師跨界彈唱

2025半島世界歌謠祭重頭戲今18日晚間在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師與小朋友，以及長期深耕澳洲的日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。