半島世界歌謠祭！跨國民謠、搖滾聯手 嗨翻恆春

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
半島世界歌謠祭昨重頭戲，由金曲歌手戴曉君（右二）攜手日本三味線演奏家Noriko Tadano（左一）、彈撥音樂家NINI（右一）和縣長周春米（左二）帶來跨界演出。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭重頭戲昨晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano、旅美彈撥音樂家NINI，以民謠融合搖滾帶來精彩的跨界演出。縣長周春米昨預告，恆春文化中心劇場館將在11月15日啟用。

周春米昨晚到場與觀眾欣賞演出，和傳藝師一起合唱「恆春四景」，周春米說，恆春半島的民謠文化深植在地，也與世界接軌，透過老中青三代與國際音樂人交流，讓民謠持續傳承也展現無限生命力。

Noriko Tadano帶來津輕三味線的激昂演奏，NINI則以中阮、柳琴、三弦及電琵琶，融合重金屬、搖滾與電子舞曲元素，跨越文化與音樂界限，舞台氣氛沸騰，台下觀眾更是嗨翻。

除了主秀表演，昨晚舞台呈現多元國際風貌，義大利民謠四重奏Suonno d'Ajere演奏曼陀林與拿玻里吉他，展現義大利傳統民謠韻味；中東爵士樂團Bazaar帶來烏德琴，結合爵士即興與中東旋律，充滿魔性與異國風情；金曲獎得主阿美族搖滾樂團漂流出口用原住民音樂帶動全場，呈現歌謠世界繽紛火花。

文化處說，感受跨文化音樂魅力，在互動中體驗民謠融合的活力。每組樂團各具特色，從三味線到阮琴，從曼陀林到搖滾節奏，沉浸在世界音樂盛會。5天活動，今日壓軸的民謠大賽決賽將登場，看見民謠開枝散葉的成果。

恆春 周春米 日本 義大利 中東 爵士 金曲獎 阿美族

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】隱形英雄2＿移動照護

