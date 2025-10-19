「轉彎比考照難！」高雄旗山設行人庇護島 車輛事故頻傳

旗山區高灘地停車場上月完工啟用，新設聯通道和堤外道路形成大型路口，設置行人庇護島後發生多起碰撞，議員質疑庇護島導致車輛右轉角度過大，大車難以通過，險象環生；居民說，該路口很少行人，不懂為何設庇護島。交通局坦言未設想周全，將會勘討論。

高灘地停車場發包擴建，另設越堤聯通道，讓車輛直接從省道台3線中華路進出，路口新設行人庇護島。

議員林富寶接獲陳情，中華路進入越堤聯通道的路口設置庇護島後，阻擋右轉行車動線，許多機車因此「騎上庇護島」，相當危險。

相關單位會勘後，交通局認為該路口寬27公尺，且行人穿越道達25公尺以上，依規定應設行人庇護島，僅可縮小、不可取消，隨後發包改善工程。

「轉彎比考駕照還難！」林富寶指出，2日施工完成，4日又有人險撞庇護島，此路口角度原本就大，庇護島讓車輛更不易轉向。當地里長也說，若大型車撞上庇護島，後果不堪設想。

交通局長張淑娟回應，因考量該處為停車場出口、雙向河堤便道和人行道，因此增設庇護島，但當時轉彎半徑未設想周全，民眾也維持順向轉向習慣，才導致庇護島擋道，因涉及公路局管轄的台3線標線調整，將召集各單位、學者會勘，討論是否有改善空間。