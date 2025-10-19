聽新聞
0:00 / 0:00

「轉彎比考照難！」高雄旗山設行人庇護島 車輛事故頻傳

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
高雄旗山高灘地停車場聯外道路與中華路口交會處新增行人庇護島，有居民抱怨影響行車動線。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山高灘地停車場聯外道路與中華路口交會處新增行人庇護島，有居民抱怨影響行車動線。記者徐白櫻／攝影

旗山區高灘地停車場上月完工啟用，新設聯通道和堤外道路形成大型路口，設置行人庇護島後發生多起碰撞，議員質疑庇護島導致車輛右轉角度過大，大車難以通過，險象環生；居民說，該路口很少行人，不懂為何設庇護島。交通局坦言未設想周全，將會勘討論。

高灘地停車場發包擴建，另設越堤聯通道，讓車輛直接從省道台3線中華路進出，路口新設行人庇護島。

議員林富寶接獲陳情，中華路進入越堤聯通道的路口設置庇護島後，阻擋右轉行車動線，許多機車因此「騎上庇護島」，相當危險。

相關單位會勘後，交通局認為該路口寬27公尺，且行人穿越道達25公尺以上，依規定應設行人庇護島，僅可縮小、不可取消，隨後發包改善工程。

「轉彎比考駕照還難！」林富寶指出，2日施工完成，4日又有人險撞庇護島，此路口角度原本就大，庇護島讓車輛更不易轉向。當地里長也說，若大型車撞上庇護島，後果不堪設想。

交通局長張淑娟回應，因考量該處為停車場出口、雙向河堤便道和人行道，因此增設庇護島，但當時轉彎半徑未設想周全，民眾也維持順向轉向習慣，才導致庇護島擋道，因涉及公路局管轄的台3線標線調整，將召集各單位、學者會勘，討論是否有改善空間。

行人 高雄市 人行道 停車場 駕照

延伸閱讀

影／苗栗女服藥精神不濟台3線騎車自摔 草莓農發現即刻救援

高雄輕軌車禍多「去年累計24件」 交通局：持續檢討號誌及宣導

北市馬路多了沒見過「紫色、藍色標線」 交通局說明違規最高罰36000

高雄捷運、台鐵站內未設「輕軌到站資訊面板」 旅客嘆不便

相關新聞

高雄「小綠人」僅設3成 議員：六都倒數

高雄有5803處號誌化路口，設「小綠人」行人號誌約僅3成，今年上半年行人交通死亡數20人，議員質疑每年編2千萬元、年增1...

BLACKPINK湧現粉紅人潮 捷運總運量突破33萬創新高

韓國女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引超過6.3萬名粉絲湧入，場內外人潮爆滿，所幸散場秩序良好，在捷運...

半島世界歌謠祭！跨國民謠、搖滾聯手 嗨翻恆春

2025半島世界歌謠祭重頭戲昨晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家...

「轉彎比考照難！」高雄旗山設行人庇護島 車輛事故頻傳

旗山區高灘地停車場上月完工啟用，新設聯通道和堤外道路形成大型路口，設置行人庇護島後發生多起碰撞，議員質疑庇護島導致車輛右...

BLACKPINK高雄開唱吸5萬粉絲 場外「漏音區」千人野餐應援

韓國女團BLACKPINK世界巡演「DEADLINE」高雄場今晚在世運主場館登場，吸引超過5萬名粉絲進場，場外同樣熱鬧非...

半島世界歌謠祭 金曲歌手戴曉君攜手民謠藝師跨界彈唱

2025半島世界歌謠祭重頭戲今18日晚間在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師與小朋友，以及長期深耕澳洲的日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。