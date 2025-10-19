高雄「小綠人」僅設3成 議員：六都倒數

高雄有5803處號誌化路口，設「小綠人」行人號誌約僅3成，今年上半年行人交通死亡數20人，議員質疑每年編2千萬元、年增100處行人號誌，增幅過慢，無行人號誌的路口導致汽機車、行人同時穿越，釀右轉車道回堵，行人事故屢見不鮮。交通局說，明年預算增加3倍，設300處行人號誌。

今年2月鳳山區許姓女子在新富路過馬路，因該處無行人號誌，當場遭車輛撞飛倒地，又遭後方另輛轎車輾過，全身多處骨折，送醫不治。7月苓雅區79歲老翁穿越成功一路、永興街口馬路時，遭轎車撞擊送醫不治。

2022年高雄行人號誌1235處，占全市號誌化路口21.2%，每年約成長4%。交通局今年上半年設置40處路口行人專用號誌，針對醫院、商圈及高齡者經常出入場所等90路口設置大型行人專用號誌。預估今年底將新增達1867處，占比32.05%。

警方統計，今年1到6月行人死亡20人，相較去年同期增加5人、較前年增加9人。市議員蔡武宏發現，市府行人號誌經費長年不足，每年均編列2200萬元，年增100處行人號誌，設置比率在六都排名第五。

蔡武宏說，無裝設行人號誌路口近4千處，綠燈時汽機車和行人會同時穿越路口，大量欲右轉車輛因禮讓行人而造成壅塞，尤其在尖峰時段右轉車道會有大量車輛回堵，引發民怨，若設置行人號誌並透過行人早開、行人專用時相可避免此問題，高雄進度相較落後，應增加預算加速建置。

交通局長張淑娟回應，過去台灣被指是行人地獄，政府大力改善人本交通措施，高雄先前因著重行車號誌，行人號誌比率偏低，3年前開始加速建置，明年預算增至6600萬元，可設300處。

市議員陳慧文認為，若以每年新增300處計算，「要補完近4千處的行人號誌缺口，恐需耗時超過13年」，市民恐無法接受。

張淑娟表示，2030年設置率有望突破65%，後續推動行人專用、行人早開時相，優化行人安全。