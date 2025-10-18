BLACKPINK高雄開唱吸5萬粉絲 場外「漏音區」千人野餐應援

韓國女團BLACKPINK世界巡演「DEADLINE」高雄場今晚在世運主場館登場，吸引超過5萬名粉絲進場，場外同樣熱鬧非凡，因門票早早售罄，大批買不到票的歌迷自發聚集在「漏音區」應援，隨著節奏揮舞燈棒、合唱尖叫，氣氛彷彿第二現場。

世運主場館外從清晨起就湧入人潮，不少粉絲凌晨搭帳篷露營，也有人從外縣市拉著行李直奔高雄，只為感受這場全球最粉紅的夜晚。

晚間7點不到，捷運世運站出口已被粉紅海包圍，粉絲身上幾乎都有粉紅點綴，髮箍、外套、包包、鞋帶，連妝容都閃著粉色光澤，宛如一場城市時尚應援。

有粉絲舉著「求票」牌在外徘徊，也有人索性席地而坐，笑說「沒票也要一起嗨，就算隔著牆，也能聽見Lisa和Rosé的聲音」當場內響起歡呼聲，漏音區也瞬間尖叫，氣氛絲毫不輸場內。

主場館外草地更是另一番盛況，上千名沒搶到票的粉絲聚集跟著節奏聽音漏，有人自備野餐墊、折疊椅與電風扇，邊吃美食邊聽歌，粉絲一邊揮舞螢光棒、一邊大合唱，彷彿延伸的小型演唱會。

為迎接BLACKPINK到來，高市府今年以官方授權「BP粉」燈光點亮愛河、大港橋、高流與美麗島捷運站等地標，許多外地粉絲表示，「從下高鐵開始就能感受到城市的熱情，高雄真的太會營造氣氛！」

主辦單位估計，兩場演出共吸引超過10萬名粉絲湧入高雄，周邊商圈、飯店及夜市生意暴增，捷運更提前加班次疏運人潮。夜幕低垂，粉紅燈光與粉絲歡呼交織，港都夜空閃耀，成為台灣秋夜裡最浪漫的音樂風景。