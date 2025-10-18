快訊

半島世界歌謠祭 金曲歌手戴曉君攜手民謠藝師跨界彈唱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025半島世界歌謠祭重頭戲今晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君（左二）攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano（右一）、旅美彈撥音樂家NINI（左一），以民謠融合搖滾帶來精彩的跨界演出，縣長周春米也登台（右二）演出。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭重頭戲今18日晚間在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師與小朋友，以及長期深耕澳洲的日本三味線演奏家 Noriko Tadano、旅美彈撥音樂家 NINI，以民謠融合搖滾風，帶來耳目一新的跨界演出。縣長周春米也預告，恆春文化中心劇場館將在11月15日啟用，見證半島文化的嶄新階段。

縣長周春米今晚到場與觀眾欣賞演出，也與傳藝師們合唱「恆春四景、滿州三景」，氣氛熱烈。她說，恆春半島民謠文化深植在地，也與世界接軌，透過老中青三代與國際音樂人的交流，讓民謠持續傳承並展現無限生命力。

Noriko Tadano帶來津輕三味線的激昂演奏，NINI則以中阮、柳琴、三弦及電琵琶，融合重金屬、搖滾與電子舞曲元素，跨越文化與音樂界限，舞台氣氛沸騰，台下觀眾也嗨翻。

除了主秀表演，今晚舞台還呈現多元國際風貌：義大利民謠四重奏 Suonno d’Ajere 演奏曼陀林與拿玻里吉他，展現義大利傳統民謠韻味；中東爵士樂團 Bazaar 則帶來烏德琴，結合爵士即興與中東旋律，充滿魔性與異國風情；金曲獎得主阿美族搖滾樂團漂流出口則用原住民音樂帶動全場，呈現歌謠世界的繽紛火花。

現場觀眾不僅感受到跨文化音樂的魅力，也在互動中體驗民謠融合的活力。每一組樂團各具特色，從三味線到阮琴，從曼陀林到搖滾節奏，讓人一飽耳福，沉浸在世界音樂盛會。

一連五天的活動，10月19日最終壓軸民謠大賽決賽，在地學校、團體展開大比拼，展現民謠開枝散葉的成果。

2025半島世界歌謠祭重頭戲今晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君（中）攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano（左）、旅美彈撥音樂家NINI（右），以民謠融合搖滾帶來精彩的跨界演出。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭重頭戲今晚在恆春西門廣場登場。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭重頭戲今晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano、旅美彈撥音樂家NINI，以民謠融合搖滾帶來精彩的跨界演出。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭重頭戲今晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君（右二）攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano（左一）、旅美彈撥音樂家NINI（右一）和縣長周春米（左二），以民謠融合搖滾帶來精彩跨界演出。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭重頭戲今晚在恆春西門廣場登場，金曲歌手戴曉君攜手民謠傳藝師、小朋友與長期深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano、旅美彈撥音樂家NINI，以民謠融合搖滾帶來精彩的跨界演出。圖／屏東縣政府文化處提供
