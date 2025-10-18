高雄熊、TAKAO啦啦隊現身高雄火車站 邀您逗陣做志工
響應12月5日「國際志工日」，高雄市社會局特地在高雄火車站下沉式廣場舉辦「閃出志願服務行動力」快閃活動。由「高雄熊」、「TAKAO」及高雄在地啦啦隊，以熱情活潑的表演，並合唱改編歌曲-天下志工都是一樣的，為國際志工日系列活動揭開序幕，邀請市民共同參與體驗一系列的志願服務活動。
現場活動由啦啦隊、吉祥物「TAKAO」與「高雄熊」率28類志工代表驚喜登場與民眾近距離互動。活動現場亦設置「志願服務宣導區」，提供市民即時資訊，包括志工招募、培訓課程與多元參與管道等，讓想參與志願服務的朋友們心動可以馬上行動，現場就可以參與志願服務行列。
高雄市社會局長蔡宛芬表示，志願服務不僅是城市進步的表現，更是凝聚公民力量、傳遞愛與正能量的最佳方式，誠摯邀請市民朋友一起加入志願服務行列，攜手共創幸福志工城市。
