左營區114年重陽敬老聯歡活動 阿公、阿嬤歡聚一起

為了慶祝重陽節，高雄市左營區公所今天舉辦「2025左營銀JOY，爺奶揪尬意」重陽敬老聯歡會活動，現場有上百位長輩前來參加，主辦單位除了準備熱鬧的表演活動外，另外還有液晶電視、吸塵器、冰箱、空氣清淨機、養生壺、鍋具及禮券等多項獎品抽獎，就是希望鼓勵長輩們踴躍走出戶外，開心顯現健康活力朝氣，更希望長輩身體健康，幸福久久，樂活久久，長命百歲！

左營區長蘇平福表示，左營區人口數近19萬8千人，年過七十歲的長輩有近3萬多人，除了有左營老人活動中心、富民長青中心、29 個社區照顧關懷據點、14 個長照中心 C 據點外，包括左營區鐵道地下化打造綠園道休憩運動環境，並於周邊整體塑造花園綠帶景觀意象，繽紛美化市容很受民眾好評，運發局在距離台積電最近的世運主場館尾翼成立左營運動中心，內部全新闢建20公尺泳道，並有多項適合銀髮族使用體適能設施及智能環狀教室，可見左營區具備長輩宜居友善環境。