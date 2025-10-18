快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

左營區114年重陽敬老聯歡活動 阿公、阿嬤歡聚一起

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
左營區公所今天舉辦「2025左營銀JOY，爺奶揪尬意」重陽敬老聯歡會活動，邀請上百位長輩前來同歡。圖／左營區公所提供
左營區公所今天舉辦「2025左營銀JOY，爺奶揪尬意」重陽敬老聯歡會活動，邀請上百位長輩前來同歡。圖／左營區公所提供

為了慶祝重陽節，高雄市左營區公所今天舉辦「2025左營銀JOY，爺奶揪尬意」重陽敬老聯歡會活動，現場有上百位長輩前來參加，主辦單位除了準備熱鬧的表演活動外，另外還有液晶電視、吸塵器、冰箱、空氣清淨機、養生壺、鍋具及禮券等多項獎品抽獎，就是希望鼓勵長輩們踴躍走出戶外，開心顯現健康活力朝氣，更希望長輩身體健康，幸福久久，樂活久久，長命百歲！

左營區長蘇平福表示，左營區人口數近19萬8千人，年過七十歲的長輩有近3萬多人，除了有左營老人活動中心、富民長青中心、29 個社區照顧關懷據點、14 個長照中心 C 據點外，包括左營區鐵道地下化打造綠園道休憩運動環境，並於周邊整體塑造花園綠帶景觀意象，繽紛美化市容很受民眾好評，運發局在距離台積電最近的世運主場館尾翼成立左營運動中心，內部全新闢建20公尺泳道，並有多項適合銀髮族使用體適能設施及智能環狀教室，可見左營區具備長輩宜居友善環境。

長輩 高雄市

延伸閱讀

高雄前鎮、仁武慶祝重陽節 10月29日長輩可免費參觀動物園

彰化市發放1500萬重陽敬老禮金 逾3萬名長者受惠

紫南宮重陽加碼縣府公所 竹山百歲人瑞獲3萬及金戒

新北雙溪牡丹里重陽敬老活動 長輩齊聚熱鬧溫馨

相關新聞

高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今明兩天在世運主場館登場，將吸引逾10萬黑粉湧入朝聖外，今天下午賴清德總統、...

一紙公文令公務員交臉書帳號 她批自由港都成「思想審查」之都

國民黨高市議員白喬茵揭露，高市三民區前區長許淑媛指示蒐集同仁臉書增加觸擊率，因涉及侵犯隱私，被市府拔官。曾任世壯運發言人...

延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄世運主場館開唱，大批粉絲上午就到場搶購周邊，但原訂下午3時30分開放入場卻因故...

金門家扶打造「TRY&GO金三角」據點 將成學子課後第二個家

金門家扶中心今日上午在金沙鎮為「TRY&GO金三角青少年服務社區據點」開幕剪綵，現場熱鬧溫馨，活動由洪翎郡老師指導的青少...

古寧頭戰役76周年紀念音樂會登場 擎天廳內軍民齊開唱

今年適逢「古寧頭戰役」76周年，陸軍金門防衛指揮部今日偕同金門縣政府及閩聲愛樂協會，於太武營區擎天廳舉辦「太武雄風再現－...

高雄前鎮、仁武慶祝重陽節 10月29日長輩可免費參觀動物園

今年九九重陽節為10月29日，高市前鎮區公所及仁武區公所都在今天舉辦重陽節聯歡活動，市長陳其邁出席前鎮場活動，強調市府為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。