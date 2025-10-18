古寧頭戰役76周年紀念音樂會登場 擎天廳內軍民齊開唱

今年適逢「古寧頭戰役」76周年，陸軍金門防衛指揮部今日偕同金門縣政府及閩聲愛樂協會，於太武營區擎天廳舉辦「太武雄風再現－古寧頭戰役76周年紀念音樂會」，吸引超過500名官兵與鄉親到場，活動結尾還安排軍歌大合唱，展現軍民合奏的感動力量，讓聽眾在悠揚的樂音之中，緬懷古寧頭戰史，傳承英烈精神。

金防部政戰主任王石朋少將在致詞指出，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的關鍵戰役，成功粉碎敵軍進犯野心，從而激勵當時軍民士氣，更是國軍展現堅定愛國信念與抗敵意志的歷史印證，奠定「以小搏大、以寡制眾」的勝利典範，更彰顯國軍堅定愛國信念與抗敵意志。他強調，「古寧頭精神正是國家團結發展的根基，只要同島一命、信念不滅，就能守護家園。」

王石朋強調，本次紀念音樂會，透過多元音樂的形式，不僅向所有前輩致敬，同時象徵軍民守護家園的情誼傳承，更是當前陸軍面對各項威脅與挑戰時，最堅實的支持力量，也是官兵敢戰、勝戰的信心所在，未來，憑藉年輕官兵的熱血豪情，定能再創國軍光榮史頁。

金門縣副縣長李文良則表示，此次紀念音樂會以多元音樂形式致敬前輩，象徵軍民守護家園的情誼傳承；面對新世代挑戰，年輕官兵將以熱血與信念，延續先烈精神，譜寫新的榮耀篇章。

金防部說明，此次音樂會為閩聲愛樂協會籌辦，由安琪莉莎合唱團、紫韻箏樂團、金門室內弦樂團、碧山樂團等，結合金防部官兵組成的「擎天樂團」共同演出，並以「榮耀古寧頭」曲目開場，結尾安排軍歌大合唱，展現軍民合奏的感動力量；金防部強調，「和平不是天賜，而是實力的展現」，國軍官兵將持續秉持「忠於國家、忠於職守」的信念，堅守崗位，成為全民倚賴的安全支柱，讓古寧頭的英勇精神代代相傳。