一紙公文令公務員交臉書帳號 她批自由港都成「思想審查」之都

國民黨高市議員白喬茵揭露，高市三民區前區長許淑媛指示蒐集同仁臉書增加觸擊率，因涉及侵犯隱私，被市府拔官。曾任世壯運發言人的北市府前副發言人郭音蘭指出，高雄市不該變成監控同仁的政權，「自由港都」成為思想審查之都。

郭音蘭指出，公務員是為人民服務，不是為市府貼文按讚。當政府把「按讚」當成忠誠指標，把行政體系當成選舉工具，這已經不是行政管理，而是思想審查。她質疑，這樣的政策背後，是不是為了圍剿特定政治人物？

郭音蘭說，第一招是市府粉絲頁集體攻擊柯志恩，第二招則要求公務人員交出帳號，令人懷疑下一步是否要把公務員的私人臉書變成政治側翼，除了按讚、分享，還要帶風向、發文攻擊。

「高雄曾以自由港都為傲，如今卻成了思想審查之都？」郭音蘭說，一個有信心的政府不會害怕人民發聲，只有害怕真相的政權，才會想要控制言論。

她舉例，一名公務員若看到市府貼文抹黑柯志恩，內心不同意，但為了考績、為了養家，不得不含著眼淚按讚、留言、分享拚KPI，這樣的城市，還能談什麼民主自由？

郭音蘭指出，當權者若以政治目的凌駕行政中立，不僅傷害基層士氣，更動搖整個公務體系的信任根基。她呼籲高雄市長陳其邁應立即說明並道歉，停止任何侵害公務員隱私與言論自由的行為，讓高雄重拾「自由港都」的榮耀。