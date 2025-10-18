快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

中央社／ 高雄18日電
韓國女團BLACKPINK世界巡迴高雄站一連兩天在國家體育場（世運主場館）登場，這也是DEADLINE亞洲場次首站，18日下午粉絲依序排隊準備進場。圖／中央社
韓國女團BLACKPINK世界巡迴高雄站一連兩天在國家體育場（世運主場館）登場，這也是DEADLINE亞洲場次首站，18日下午粉絲依序排隊準備進場。圖／中央社

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄世運主場館開唱，大批粉絲上午就到場搶購周邊，但原訂下午3時30分開放入場卻因故延後50分鐘，讓早早就排隊的部分粉絲因燥熱疲累而不滿。

BLACKPINK世界巡迴高雄站今明2天晚間在國家體育場（世運主場館）登場，這也是「DEADLINE」亞洲場次第一站；高雄本週處處都有「粉色」光芒，不只是多處景點、建築披粉光，世運站的管制封鎖線也改用粉帶。

今天中午起陸續有大批粉絲搭乘高雄捷運至世運站下車，準備一睹偶像風采，高捷公司也安排引導人員，疏導人流快速抵達世運會場。除此之外，會場內外更有許多路邊攤販兜售周邊小物和補給用水。

原訂下午3時30分開放入場，不少民眾早早就先在各入口處準備排隊進場，現場還有不少父母替準備進場的兒女拍照，記錄難得珍貴的一刻。進場前備有安檢措施和金屬探測器，防止有心人士攜帶危險物品入內。

不過，原本表定下午3時30分開始進場的流程因故延後至4時20分，也讓早早就排隊準備入場，頂著攝氏30度以上豔陽的粉絲心生怨懟，甚至跟還沒排隊的其他粉絲抱怨，「不用那麼早來排，我們已經站了40分鐘以上了。」

韓國女團BLACKPINK週末重返高雄世運主場館開唱，18日不少民眾早早在各入口處準備排隊進場，現場也備有安檢措施和金屬探測器，防止有心人士攜帶危險物品入內。圖／中央社
韓國女團BLACKPINK週末重返高雄世運主場館開唱，18日不少民眾早早在各入口處準備排隊進場，現場也備有安檢措施和金屬探測器，防止有心人士攜帶危險物品入內。圖／中央社
韓國女團BLACKPINK 18日晚間將在高雄世運主場館開唱，中午起陸續有粉絲搭乘高雄捷運至世運站下車，高捷公司也安排引導人員，疏導人流快速抵達世運會場。圖／中央社
韓國女團BLACKPINK 18日晚間將在高雄世運主場館開唱，中午起陸續有粉絲搭乘高雄捷運至世運站下車，高捷公司也安排引導人員，疏導人流快速抵達世運會場。圖／中央社

BLACKPINK 演唱會 高雄市 粉絲

延伸閱讀

BLACKPINK高雄開唱！粉絲買票遭詐「找不到人領票」 警火速逮人

高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

「粉紅燈海+粉墨美食」席捲高雄！ BLACKPINK開唱「BLINK應援美食」 粉紅炸雞、粉墨烤鴨、夢幻調酒續攤必追

BLACKPINK再度炒熱演唱會經濟 約替高雄注入3.2億觀光產值

相關新聞

高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今明兩天在世運主場館登場，將吸引逾10萬黑粉湧入朝聖外，今天下午賴清德總統、...

一紙公文令公務員交臉書帳號 她批自由港都成「思想審查」之都

國民黨高市議員白喬茵揭露，高市三民區前區長許淑媛指示蒐集同仁臉書增加觸擊率，因涉及侵犯隱私，被市府拔官。曾任世壯運發言人...

延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄世運主場館開唱，大批粉絲上午就到場搶購周邊，但原訂下午3時30分開放入場卻因故...

金門家扶打造「TRY&GO金三角」據點 將成學子課後第二個家

金門家扶中心今日上午在金沙鎮為「TRY&GO金三角青少年服務社區據點」開幕剪綵，現場熱鬧溫馨，活動由洪翎郡老師指導的青少...

高雄前鎮、仁武慶祝重陽節 10月29日長輩可免費參觀動物園

今年九九重陽節為10月29日，高市前鎮區公所及仁武區公所都在今天舉辦重陽節聯歡活動，市長陳其邁出席前鎮場活動，強調市府為...

為毛英雄加薪！陳其邁拍板 增編千萬預算強化特搜隊

高雄市消防局每遇天災，發揮「全島一命」精神，動員救人，搜救犬更是搜救工作重要的「毛英雄」，高雄市長陳其邁決定，明年大幅增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。