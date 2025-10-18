延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄世運主場館開唱，大批粉絲上午就到場搶購周邊，但原訂下午3時30分開放入場卻因故延後50分鐘，讓早早就排隊的部分粉絲因燥熱疲累而不滿。

BLACKPINK世界巡迴高雄站今明2天晚間在國家體育場（世運主場館）登場，這也是「DEADLINE」亞洲場次第一站；高雄本週處處都有「粉色」光芒，不只是多處景點、建築披粉光，世運站的管制封鎖線也改用粉帶。

今天中午起陸續有大批粉絲搭乘高雄捷運至世運站下車，準備一睹偶像風采，高捷公司也安排引導人員，疏導人流快速抵達世運會場。除此之外，會場內外更有許多路邊攤販兜售周邊小物和補給用水。

原訂下午3時30分開放入場，不少民眾早早就先在各入口處準備排隊進場，現場還有不少父母替準備進場的兒女拍照，記錄難得珍貴的一刻。進場前備有安檢措施和金屬探測器，防止有心人士攜帶危險物品入內。

不過，原本表定下午3時30分開始進場的流程因故延後至4時20分，也讓早早就排隊準備入場，頂著攝氏30度以上豔陽的粉絲心生怨懟，甚至跟還沒排隊的其他粉絲抱怨，「不用那麼早來排，我們已經站了40分鐘以上了。」