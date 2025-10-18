秋颱效應影響 馬祖聯外船班將停航多日

受到颱風風神生成與秋颱效應等因素影響，連江縣政府今天公告，台馬與島際海上交通今晚起陸續停航。兩馬小三通19日停航，東引與莒光聯外交通恐將中斷至少3天。

連江縣政府交通旅遊局今天發布公告指出，因颱風風神秋颱效應，以及東北季風鋒面影響，台馬交通船「新台馬輪」基隆往返馬祖航班，18日起至27日預估停航，「台馬之星」原定19日晚間馬祖往基隆夜航船班停航。

島際交通方面，南竿往返東引「南北之星」19至22日全日停航、「台馬之星」19至27日預估停航；南竿往返莒光「東海明珠」維修停航、「南北之星」19至21日全日停航；東西莒間「莒光之星」20至21日全日停航。

兩馬小三通方面，國籍航商南北航運公告，北竿往返中國福建黃岐港「吉順9號」19至20日停航、南竿往返中國福建琅岐港「金安輪」19至20日停航。至於陸籍船舶，黃岐航線「安麒2號」與琅岐航線「安麒6號」則自19至21日停航。

連江縣交通旅遊局指出，上述航班受颱風外圍環流加上東北季風共伴影響停航，但實際航班異動仍以航商公告為準。