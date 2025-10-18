快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

秋颱效應影響 馬祖聯外船班將停航多日

中央社／ 連江縣18日電

受到颱風風神生成與秋颱效應等因素影響，連江縣政府今天公告，台馬與島際海上交通今晚起陸續停航。兩馬小三通19日停航，東引與莒光聯外交通恐將中斷至少3天。

連江縣政府交通旅遊局今天發布公告指出，因颱風風神秋颱效應，以及東北季風鋒面影響，台馬交通船「新台馬輪」基隆往返馬祖航班，18日起至27日預估停航，「台馬之星」原定19日晚間馬祖往基隆夜航船班停航。

島際交通方面，南竿往返東引「南北之星」19至22日全日停航、「台馬之星」19至27日預估停航；南竿往返莒光「東海明珠」維修停航、「南北之星」19至21日全日停航；東西莒間「莒光之星」20至21日全日停航。

兩馬小三通方面，國籍航商南北航運公告，北竿往返中國福建黃岐港「吉順9號」19至20日停航、南竿往返中國福建琅岐港「金安輪」19至20日停航。至於陸籍船舶，黃岐航線「安麒2號」與琅岐航線「安麒6號」則自19至21日停航。

連江縣交通旅遊局指出，上述航班受颱風外圍環流加上東北季風共伴影響停航，但實際航班異動仍以航商公告為準。

馬祖 小三通 南竿

延伸閱讀

秋颱風神不侵台1原因極具威脅 「桃園以北+宜花」影響最劇烈

小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人

樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤

颱風樺加沙打亂馬祖交通 24日擬啟動軍機疏運

相關新聞

高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今明兩天在世運主場館登場，將吸引逾10萬黑粉湧入朝聖外，今天下午賴清德總統、...

一紙公文令公務員交臉書帳號 她批自由港都成「思想審查」之都

國民黨高市議員白喬茵揭露，高市三民區前區長許淑媛指示蒐集同仁臉書增加觸擊率，因涉及侵犯隱私，被市府拔官。曾任世壯運發言人...

延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄世運主場館開唱，大批粉絲上午就到場搶購周邊，但原訂下午3時30分開放入場卻因故...

金門家扶打造「TRY&GO金三角」據點 將成學子課後第二個家

金門家扶中心今日上午在金沙鎮為「TRY&GO金三角青少年服務社區據點」開幕剪綵，現場熱鬧溫馨，活動由洪翎郡老師指導的青少...

高雄前鎮、仁武慶祝重陽節 10月29日長輩可免費參觀動物園

今年九九重陽節為10月29日，高市前鎮區公所及仁武區公所都在今天舉辦重陽節聯歡活動，市長陳其邁出席前鎮場活動，強調市府為...

為毛英雄加薪！陳其邁拍板 增編千萬預算強化特搜隊

高雄市消防局每遇天災，發揮「全島一命」精神，動員救人，搜救犬更是搜救工作重要的「毛英雄」，高雄市長陳其邁決定，明年大幅增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。