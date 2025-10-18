金門家扶打造「TRY&GO金三角」據點 將成學子課後第二個家
金門家扶中心今日上午在金沙鎮為「TRY&GO金三角青少年服務社區據點」開幕剪綵，現場熱鬧溫馨，活動由洪翎郡老師指導的青少年舞蹈社團率先登場，以青春活力揭開序幕，展現家扶長期推動青少年才藝培育的成果，未來這裡將成為青少年安全、有趣且富有學習意義的課後休閒場域。
出席貴賓包括金門縣政府社會處長王茲繐、金沙鎮長吳有家、鎮民代表會主席周水土及多位代表、金門酒廠企劃處經理李淑珍、金門家扶扶幼主委楊肅謙、副主委黃聿標，家扶基金會社工處主任王金敦與金門扶輪社社員、地方學校代表等人，共同見證家扶深耕青少年服務的重要里程碑。
社會處長王茲繐致詞表示，青少年是社會中最具潛力的族群，卻常被忽略於政策焦點之外，12至18歲的階段，是自我探索與價值認同的關鍵期，面對課業、人際與未來方向的挑戰，更需要社會提供安全且有支持的成長空間。他感謝家扶整合公私資源，打造屬於金門青少年的陪伴基地，「讓每個孩子都能成為最閃耀的一顆星。」
金沙鎮鎮長吳有家也指出，青少年在成長中面臨許多誘惑與壓力，感謝家扶在金沙設立據點，提供學習與交流的空間，期盼據點成為陪伴孩子健康快樂成長的重要力量。
王金敦則說，據點以「正向少年發展」為核心理念，結合家庭、學校與社區力量，陪伴青少年自我探索與潛能發展，讓他們在支持中找到勇氣、在陪伴中找到方向。
金門家扶中心主任洪依帆指出，金沙地區青少年課後缺乏安全、適合的休閒空間，相較於金城與金湖，資源較為稀少。家扶因此選址於「金沙鎮五福街2號」，鄰近學區與車站，盼成為青少年放學後的第二個「家」。
據點在試營運期間已辦理多項受青少年歡迎的課程，包括調飲體驗、美容美髮入門、街頭塗鴉創作等，讓孩子在輕鬆氛圍中發掘興趣與潛能，開幕後，館內設有桌遊區、閱讀角、影音區與免費點心吧，提供小五至高中階段青少年自在交流、學習與休憩的空間，未來家扶也將持續結合社區資源，規劃更多元的培力課程，陪伴孩子探索自我、勇敢前行。
