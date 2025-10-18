高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
韓國女子天團BLACKPINK。路透
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站今明兩天在世運主場館登場，將吸引逾10萬黑粉湧入朝聖外，今天下午賴清德總統、行政院長卓榮泰連袂到高雄出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，高雄市出動逾500名警力在兩地維持安全維護及交通疏導。

據了解，為了執行「 BLACKPINK World Tour In Kaohsiung演唱會」活動的安全維護及交通疏導管制，高雄市警局將於今天和明天晚間6時開設應變中心，並派出左營、楠梓、捷警、保安科等327人次警力，另有義交120人次，合計使用警民力447人次。

其中捷警隊、楠梓分局派員於捷運世運站、油廠國小站協助高捷公司管制人潮依序進站，並加強部署防踩踏因應作為。

警方指出，將在軍校路、左楠路沿線加強管制禁止違、臨停車，散場時軍校路布錐設置接駁車專用道，讓接駁車順利通行，並全線彈性燈控，維持車流順暢；此外，左楠路布錐維護人行空間，以有效疏散人潮。

除了BP在高雄演唱會外，今天下午2時25分賴清德總統、行政院長卓榮泰及市長陳其邁出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，從小港國際機場沿線以及典禮會場的警力有3、400人，讓高雄市警方今天忙翻。

高雄市 賴清德 演唱會 卓榮泰 BLACKPINK 陳其邁

