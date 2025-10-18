高雄前鎮、仁武慶祝重陽節 10月29日長輩可免費參觀動物園

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁參加前鎮區重陽節慶祝活動，並與現場長輩開心互動。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁參加前鎮區重陽節慶祝活動，並與現場長輩開心互動。圖／高雄市府提供

今年九九重陽節為10月29日，高市前鎮區公所及仁武區公所都在今天舉辦重陽節聯歡活動，市長陳其邁出席前鎮場活動，強調市府為照顧長輩，已成立570處社區關懷據點、578個C級巷弄長照站及146個日照中心。社會局也提醒，重陽節當天長輩可免費進入動物園參觀。

前鎮區公所舉辦「114年重陽敬老聯歡活動」，邀請59個里年滿65歲及55歲以上原住民長輩參與。現場準備洗衣機、電冰箱、IH微晶電磁爐、陶瓷料理鍋、靜音循環扇、護腰與連鎖超市禮券等豐富獎品進行摸彩。

市長陳其邁到場後抽出電視機大獎，並加碼紅包給現場長輩，幸運得獎的長輩驚喜連連、滿載而歸。

仁武區公所今天也在仁武里里民活動中心舉辦重陽敬老活動，並在活動中表揚仁武里26鄰鄰長劉建忠及高楠里16鄰鄰長張盧秀英。區長陳瑞勇說，仁武區人口10萬餘人，老年人口比例約占16%，他致上誠摯祝福，祝福阿公阿嬤健康長壽、呷百二。

仁武公所提醒長輩，今年重陽節敬老禮金已於10月15日入帳，領現金的長輩則由各里幹事持續發放中。

社會局表示，今年重陽節為國曆10月29日，重陽節當天長輩憑高雄市敬老卡搭乘高雄捷運免費（不用扣社福點數），若要出遊壽山動物園，長輩本人及同行1位家人可免費入園。

仁武區公所慶祝重陽節，現場也提供義剪及舒筋按摩等項服務。圖／仁武區公所提供
仁武區公所慶祝重陽節，現場也提供義剪及舒筋按摩等項服務。圖／仁武區公所提供
高雄市長陳其邁參加重陽節慶祝活動，抽出電視機大獎給參與活動的長輩。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁參加重陽節慶祝活動，抽出電視機大獎給參與活動的長輩。圖／高雄市府提供
仁武區公所慶祝重陽節，現場也提供義剪及舒筋按摩等項服務。圖／仁武區公所提供
仁武區公所慶祝重陽節，現場也提供義剪及舒筋按摩等項服務。圖／仁武區公所提供

